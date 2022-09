Das Thema betrifft alle und jeden – und Sven Plöger vermag dies offensichtlich sowohl inhaltlich wie im Ton richtig zu transportieren. Dafür jedenfalls spricht die außergewöhnlich große Resonanz auf das SÜDKURIER-Interview mit dem TV-Wettermann im Vorfeld seines Vortrags am Dienstag, 20. September, 20 Uhr, im Konstanzer Konzil.

Konstanz „Wir brauchen einen Psychologen für die Menschheit“, meint Moderator und Meteorologe Sven Plöger Das könnte Sie auch interessieren

Im Kooperation mit der Buchhandlung Osiander wurden dabei zehn mal zwei Freikarten zur Verfügung gestellt, was zu einer Flut von Zuschriften an die Redaktion sorgte. Hier die Namen der zehn Glückspilze, die jeweils mit einer Begleitperson gratis an dem Vortrag von Sven Plöger über die Alpen und deren Einfluss auf das Wetter teilnehmen können.

Die Namen der Gewinner

Manuela Fath, Gerhard Grundler, Martina Wunderle-Götz, Reinhold Brasseit, Gerhard Volk, Walter Götz, Susanne Wolf, Christiana Steuber, Zeno Weißer und Bernd Brösecke. Die Karten werden für die Gewinner an der Abendkasse hinterlegt (bitte Ausweis nicht vergessen).