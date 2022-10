Printauflagen deutscher Zeitungen gehen zurück, ihre digitalen Wachstumsraten aber sind beachtlich. SWR-Journalistin Esther Leuffen hatte als Moderatorin Vertreter unterschiedlicher Medien im Wolkenstein vor etwa 50 Besuchern zu Gast: Jörg-Peter Rau, Chefredaktion Lokales des seit 77 Jahren etablierten SÜDKURIER, Wiebke Wetschera Redaktionsleiterin des Konstanzer Online-Medienprojekts Karla, das derzeit in den Startlöchern steht, und Morten Hübbe, Redakteur des 2015 gegründeten Magazins Katapult MV für Mecklenburg-Vorpommern, das online, aber auch einmal im Monat als Printausgabe erscheint.

Es gibt keine Krise im Lokaljournalismus

Einig sind sich alle: Journalismus ist unverzichtbar für eine Gesellschaft, um wahrhaft und professionell recherchierte Informationen von Desinformation, welche mitunter in den sozialen Netzwerken kursiert, abzugrenzen. Das Positive: Es gibt immer neue, verschiedenartige Formate auf dem Medien-Markt.

„Das zeigt, dass es keine Krise im Lokaljournalismus gibt“, so Jörg-Peter Rau, denn „es gibt mehr als 60.000 Lokaljournalisten in Deutschland. Wir sind viele.“ Auch wenn immer mehr Publikationen online erscheinen, würden Print-Produkte gleichwohl nicht aussterben, ist Morten Hübbe überzeugt: „In Print kann man nachschlagen. Man ist nicht im weiten Raum, wo alles schnell vorbeifliegt.“

Medienvielfalt sei ein hohes Gut. Mit Karla soll in Konstanz ein neues Online-Projekt an den Start gehen. Wann genau, das sagte Wiebke Wetschera nicht, nur: „Wir sind in der Findungsphase“ und „vor ein paar Wochen haben wir angefangen, zu recherchieren. Guter Journalismus braucht Zeit.“

Alle Journalisten wünschten sich mehr Zeit, ergänzte Jörg-Peter Rau. Es gebe schnelle Inhalte, aber auch Themen, die einer tiefen Recherche und einer langen Expertise bedürften, „aber irgendwann muss die Geschichte mal raus.“ Mit einer Vielfalt an unterschiedlichen Inhalten könne man Leser gewinnen, ist er überzeugt.

Dürfen Journalisten Probleme lösen?

Karla setze auf einen partizipatorischen Journalismus. „Wir wollen nicht Skandale aufdecken und uns auf die Schulter klopfen, sondern zeigen, wie man das Problem lösen kann. Deswegen brauchen wir eine Community.“ Journalisten, so Jörg-Peter Rau, sollten stets Distanz wahren und sich nicht mit einer Sache gemein machen.

Vielmehr gelte es, Menschen eine Stimme zu geben, die mit Gesicht und Namen für ihre Sache einstünden, und Experten zu Wort kommen zu lassen. Einordnung von Zusammenhängen und Kommentierung, das zähle auch zu den Aufgaben von Journalisten, so Morten Hübbe. Wichtig sei es in jedem Fall, dass Journalisten nicht Spielball von Interessen würden, so Rau, und verwies auf die klaren Spielregeln des Pressekodex.