Besondere Ehre für den SÜDKURIER: Zum zweiten Mal hat die Redaktion des Konstanzer Medienhauses den Deutschen Lokaljournalistenpreis gewonnen. Dieser wird am 11. Oktober bei einem Festakt in Konstanz vom früheren Bundestagspräsidenten Norbert Lammert, dem Vorsitzenden der Konrad-Adenauer-Stiftung, überreicht. Der SÜDKURIER erhält den Preis für seine Berichterstattung rund um die deutsch-Schweizer Grenzschließung 2020.

An diesem Tag feiert nicht nur die SÜDKURIER-Redaktion. Auch die zweit- und drittplatzierten Redaktionen sowie die Siegerinnen des Volontärspreises erhalten ihre Ehrungen am Bodensee: Zweiter Preisträger ist die Hamburger Morgenpost mit einer Serie über „Jüdisches Leben in Hamburg“. Der dritte Preis geht an den Hanauer Anzeiger für seine Berichterstattung am Tag nach dem rassistisch motivierten Terror-Anschlag, bei dem zehn Menschen starben. Der Volontärspreis geht an zwei Volontärinnen der Rheinischen Post für ihr multimediales Projekt „Die RheinStories“.

Seien Sie an diesem besonderen Abend dabei und verfolgen Sie hier den Festakt ab 18 Uhr im Livestream: