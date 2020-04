von sk

Zunächst wird das neue Video-Talk-Format, das unter dem für viele SÜDKURIER-Leser bereits bekannten Programm SÜDKURIER ON AIR ausgestrahlt wird, insbesondere die derzeit den Alltag bestimmende Corona-Krise in den Mittelpunkt stellen.

Doch es ist der ausdrückliche Wunsch des SÜDKURIER und der VHS auch über Corona hinaus Ihre Interessen einzufangen und darüber mit unseren Gästen zu sprechen. Für die Premieren-Ausgabe konnten die beiden Partner einen der derzeit gefragtesten Mediziner im Landkreis Konstanz gewinnen: Marcus Schuchmann, Medizinischer Direktor am Klinikum Konstanz.

Er wird Benjamin Brumm, Leiter der SÜDKURIER-Lokalredaktion Konstanz und Stephan Kühnle, VHS-Fachbereichsleiter Politik, Rede und Antwort zu brisanten Fragen stehen. Nun sind Sie gefragt: Welche Themen sollten die beiden mit dem Medizinischen Direktor besprechen? Senden Sie uns Ihre Fragen bis 6. April, 12 Uhr, per E-Mail an: konstanz.redaktion@suedkurier.de. Wir werden eine Auswahl der Leser-Fragen an Marcus Schuchmann weiterleiten und ihn diese beantworten lassen.