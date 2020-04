von sk

Das neue Video-Talk-Format, das unter dem für viele SÜDKURIER-Leser bereits bekannten Programm SÜDKURIER ON AIR ausgestrahlt wird, geht in die nächste Runde. Nach der erfolgreichen Premiere mit Marcus Schuchmann, Medizinischer Direktor am Klinikum Konstanz, erwarten die beiden Moderatoren Benjamin Brumm (Leiter der SÜDKURIER-Lokalredaktion Konstanz) und Stephan Kühnle (VHS-Fachbereichsleiter Politik) zwei weitere spannende Interviewpartner.

Experten für Krankenhaushygiene und Bildungspsychologie im Gespräch

Zu Gast beim neuen Video-Talk-Formats – bei dem der SÜDKURIER mit der Volkshochschule im Landkreis Konstanz (VHS) zusammenarbeitet, sind: Stefan Bushuven, leitender Oberarzt für Krankenhaushygiene am Gesundheitsverbund im Landkreis Konstanz, und die Psychologin Axinja Hachfeld von der Universität Konstanz.

Mit Stefan Bushuven wollen Benjamin Brumm und Stephan Kühnle über den Sinn von Hygiene-Maßnahmen in Kliniken sowie Empfehlungen für den Alltag sprechen. An Axinja Hachfeld folgte die Einladung aufgrund einer Studie, die sie nach der Schulschließung gestartet hatte. Dabei stellt sie Eltern die Frage, wie sie die Zeit mit ihren Kindern erleben und wie diese derzeit lernen.

Auch diesmal sind Sie gefragt: Welche Fragen sollen wir diesen beiden Gästen stellen? Schreiben Sie uns bis Dienstag, 14. April, 10 Uhr, per E-Mail an: konstanz.redaktion@suedkurier.de. Wir werden eine Auswahl der Leser-Fragen für die Gespräche aufnehmen.