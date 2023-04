Dem Polizeisprecher aus dem österreichischen Schruns ist die Erleichterung am Telefon anzuhören. „Die verschüttete Studentin ist gesundheitlich stabil, sie wird womöglich noch heute aus dem Krankenhaus entlassen“, sagt er dem SÜDKURIER am Sonntag auf Nachfrage. „Mehr Glück geht gar nicht“, ergänzt er angesichts der Umstände ihres Unfalls.

Die 20-Jährige hatte am Samstag, 22. April, mit sieben weiteren Studenten aus dem Raum Konstanz eine Tour in den österreichischen Alpen unternommen. Laut der Polizei Schruns brachen die Studierenden gegen 10.30 Uhr von der Lindauer Hütte in Richtung der Gipfel Drei Türme auf. Fünf der Wintersportler waren mit Schneeschuhen und drei mit Tourenski unterwegs.

Schneebrett löste sich kurz nach dem Abstieg

Gegen 13.15 Uhr entschloss sich die Gruppe umzukehren, weil das Gelände steil wurde und die Temperaturen anstiegen. Somit wird auch die Lawinengefahr größer. Laut Polizei Schruns befanden sich die Schneeschuhwanderer erst wenige Meter im Abstieg, als sich etwa 200 Meter über ihnen ein rund 100 Meter breites Schneebrett löste.

Vorarlberg Wie groß ist die Lawinengefahr in den Bergen? Das sollten Skifahrer derzeit wissen Das könnte Sie auch interessieren

Die 20-jährige Studentin auf Schneeschuhen wurde rund 40 Meter mitgerissen und komplett verschüttet. Zwar gruben zwei Begleiter sie aus, doch sie war nicht mehr ansprechbar und wurde von einem der Ersthelfer, einem Medizinstudenten, wiederbelebt. Laut einer Pressemitteilung wurde sie anschließend an ein Rettungsseil am Notarzthubschrauber gehängt und in ein Krankenhaus geflogen.

Weitere Studierende blieben unverletzt

Drei weitere Schneeschuhwanderer wurden beim Lawinenabgang teilweise verschüttet und wurden von ihren Begleitern unverletzt ausgegraben oder befreiten sich selbst aus den Schneemassen. Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschte Lawinenwarnstufe drei von fünf. Die fünf Schneeschuhwanderer hatten laut Polizei Schruns keine Suchgeräte für Lawinenverschüttete dabei, doch die Skitourengeher waren mit solchen Geräten sowie Schaufeln und Sonden ausgerüstet.

Uni Konstanz und HTWG zeigen sich betroffen

Susanne Mahler-Siebler, Pressesprecherin der Universität Konstanz, kann zunächst am Sonntagmittag weder bestätigen noch ausschließen, dass es sich um Studierende der Universität Konstanz handelt. „Die Tour war jedenfalls nicht von unserem Hochschulsport oder von den Sportwissenschaften organisiert“, sagt sie auf SÜDKURIER-Nachfrage und ergänzt: „Trotzdem sind wir natürlich betroffen, egal, ob es Studierende der Uni Konstanz sind oder nicht.“

Ähnlich äußert sich am Sonntagnachmittag Sabine Rein, Präsidentin der Hochschule Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG) in Konstanz. „Ob es sich um Studierende unserer Hochschule handelt, weiß ich nicht, aber wir haben derzeit keine offizielle Veranstaltung in den Bergen“, sagt sie. „Ich wünsche der verunglückten Studentin alles Gute und hoffe, dass alles gut ausgeht.“