Erneut ist in Konstanz eine Frau Leidtragende eines Streits zweier Männer geworden. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich am Donnerstagmittag, 12. Oktober, ein 40-jähriger Mann mit einem 35-jährigen Bewohner eines Gebäudes in der Luisenstraße gestritten.

Als ihm harsche Worte nicht mehr reichten, schlug er mit einem Ast nach dem Jüngeren. Dabei verfehlte er ihn und traf stattdessen die daneben stehende Partnerin (39) seines Kontrahenten am Kopf. Sie erlitt dabei eine Platzwunde, die im Krankenhaus gleich nebenan behandelt werden musste.

Erst Anfang der Woche war eine Frau in Konstanz in einer Diskothek von einer Flasche am Kopf getroffen worden. Der Flaschenwerfer wollte eigentlich einen Mann treffen, mit dem er sich stritt und prügelte.