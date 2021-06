Konstanz vor 1 Stunde

Streit am Ufer des Seerheins endet mit mehreren Messerstichen und einer Not-OP

Am vergangenen Wochenende ist ein Mann in der Stromeyersdorfstraße mit einem Messer schwer verletzt worden. Zuvor waren mehrere Personen am Ufer des Seerheins miteinander in Streit geraten. Das gab das Konstanzer Polizeipräsidium am Donnerstag auf SÜDKURIER-Nachfrage in einer Pressemitteilung bekannt.