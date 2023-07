„Aktuell findet eine Straßenblockade von Menschen der Letzten Generation an der Europastraße/Gartenstraße statt“, so lautet der Text der kurzen E-Mail, die am Dienstagmittag, 11. Juli, die Lokalredaktion Konstanz erreicht. Gegen 12.15 Uhr haben sich mehrere Personen auf zwei Fahrbahnen festgeklebt. Die Polizei Konstanz ist mit einem Großaufgebot vor Ort und sichert die Kreuzung.

Straßenblockade der Letzten Generation am Dienstag, 11. Juli, in Konstanz. | Bild: Sven Frommhold

Zwei junge Frauen sitzen auf der mittleren Spur, die dort Richtung Schweiz führt. Regina Stephan (links im Bild) hat sich auf der Fahrbahn festgeklebt und ihre Hand mit einem nassen Tuch bedeckt, um sich gegen die Sonne zu schützen. Neben ihr sitzt Aktivistin Eileen Blum, die sich allerdings nicht mit Sekundenkleber fixiert hat.

Am Dienstagmittag, 11. Juli, kommt es an der Kreuzung Europastraße/Gartenstraße im Konstanzer Stadtteil Paradies zu einer Straßenblockade. | Bild: Sven Frommhold

Weitere Personen blockieren die Rechtsabbiege-Spur, die die der Schänzlebrücke und die Gartenstraße miteinander verbindet. Derzeit kommt immer nur ein Auto durch. Etwa 50 bis 60 Schaulustige beobachten, was dort vor sich geht.

Straßenblockade der Letzten Generation am Dienstag, 11. Juli, in Konstanz. | Bild: Sven Frommhold

Währenddessen sind Rettungsdienste und Polizei vor Ort. Der Verkehr Richtung Schweiz wird inzwischen durch die Polizisten um die Klimakleber herum geregelt. Gegen 13.30 Uhr staut sich der Verkehr in Richtung Schweiz bis auf die Reichenaustraße vor der Schänzlebrücke. Auch auf der Europastraße bis zum Hauptzoll sowie im Stadtteil Paradies und auf der Laube kommt es zu stockendem Verkehr.

Bis weit nach 15 Uhr dauert es, bis die Straßen wieder frei sind und sich auch das entstandene Verkehrschaos im Paradies und in der Altstadt langsam aufzulösen beginnt. Manche Auto- und Lastwagenfahrer stehen zweieinhalb und mehr Stunden im Stau, obwohl die mit einem Großaufgebot angerückte Polizei versucht, zumindest an zwei Stellen Fahrzeuge an den auf der Fahrbahn sitzenden, zum Teil extra für die Aktion nach Konstanz angereisten Klimaklebern vorbeizulotsen.

Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald neue Informationen vorliegen.

Auch in der Brauneggerstraße kommt es zu stockendem Verkehr. | Bild: Scherrer, Aurelia

Erstmals hatte die Gruppierung am 14. Februar eine Straße in Konstanz blockiert. Damals hatten sich sechs Aktivisten vor dem Lago-Shoppingcenter positioniert. Doch nur einem von ihnen gelang es, sich mit Sekundenkleber auf dem Asphalt zu fixieren. Die fünf anderen wurden rasch durch Polizisten von der Straße entfernt. „Alle sechs wurden wegen Nötigung angezeigt“, teilte Katrin Rosenthal, Pressesprecherin des Polizei-Präsidiums Konstanz, nach der Aktion auf Anfrage mit.

Meinung Griff ins Klo: Peinlicher Auftritt von Klimaaktivisten mit Fäkalien geht furchtbar schief von Stefan Hilser Das könnte Sie auch interessieren

Ende April hatte die Letzte Generation angekündigt, auch am Bodensee wieder den Verkehr lahmlegen zu wollen, nachdem die Mitglieder der Gruppierung an den Protestaktionen in Berlin teilgenommen hatten. Damals hieß es in einer Pressemitteilung dazu: „Wir kommen nach Berlin, bringen die Stadt zum Stillstand, um die Regierung zum Aufbruch zu bewegen.“

Zuletzt hatten Ende Mai etwa 40 Mitglieder und Sympathisanten der Klimaschutz-Aktivisten teilgenommen. Damals hielten sie vor dem Landgericht und auf der Marktstätte Kundgebungen ab, um nach eigener Aussage für Gewaltenteilung und gegen die Kriminalisierung von Klimaschutz zu protestieren.