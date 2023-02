Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie auch am Bodensee aktiv werden. Genauer gesagt in Konstanz – der ersten Stadt Deutschlands, die den Klimanotstand ausgerufen hat. Unterstützer der Klimabewegung der Letzten Generation haben angekündigt am Dienstag, 14. Februar, eine Konstanzer Verkehrsader lahmzulegen.

Einige Aktivisten wollen sich dafür mit Sekundenkleber auf der Fahrbahn festkleben. „Die friedliche Störaktion in Konstanz ist Teil des Auftakts von Protestaktionen der Letzten Generation in Städten im gesamten Bundesgebiet“, so die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung. Genauere Angaben zu Ort und Uhrzeit machten die Aktivisten zunächst nicht.

Aktivisten fordern einen Gesellschaftsrat

Die Aktivisten schreiben außerdem: „Als Bürger:innen, die erkannt haben, dass sie Teil der letzten Generation vor den Kipppunkten sind, fordern wir die Abgeordneten des Bundestags auf, einen Gesellschaftsrat einzuberufen. Denn die Bundesregierung kommt ihrer verfassungsmäßigen Pflicht, unsere Lebensgrundlagen, Freiheit und Demokratie zu schützen, nicht nach.“

Kritik an der Bewegung Die Bewegung der Letzten Generation war vor Kurzem wegen des Verhaltens zweier junger Klimaaktivisten in die Kritik geraten. Eine 22-Jährige und ein 24-Jähriger hätten wegen einer Straßenblockade eigentlich vor dem Amtsgericht im Stuttgarter Bezirk Bad Cannstatt erscheinen sollen. Die beiden Aktivisten hatten im September 2022 in Stuttgart für mehrere Stunden den Berufsverkehr auf einem viel befahrenen Kreuzungsknoten zweier Bundesstraßen lahmgelegt. Doch ihre Verhandlung fand ohne sie statt, weil die Klimaschützer zuvor mit dem Flugzeug in Richtung Südostasien zu einer Reise aufgebrochen waren . Der Mann hätte sich vor dem Amtsgericht wegen Nötigung verantworten müssen, seine Begleiterin war als Zeugin geladen. Die Organisation Letzte Generation hatte im Nachhinein von einem „Flug als Privatleute“ gesprochen, die Glaubwürdigkeit der Bewegung habe durch die Aktion aber gelitten

Die geplante Protestaktion wurde im Vorfeld laut eigenen Angaben der Verantwortlichen nicht bei den Versammlungsbehörden angekündigt. Ort und Uhrzeit blieben vorerst geheim, damit die Polizei keine Möglichkeit habe, die Störaktion in Konstanz zu vereiteln.

Sobald neue Informationen zum Protest der Klimakleber vorliegen, lesen Sie es auf SÜDKURIER Online.