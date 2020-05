Das Baden bleibt weiter verboten, die Strandbäder bleiben aber offen. Dies teilte die Bädergesellschaft Konstanz (BGK) jetzt mit. In den kommenden Tagen wolle man verstärkt die Einhaltung der Corona-Regeln, die sich aus der Verordnung des Landes zwingend ergeben, kontrollieren. „Auch wenn in den Pfingstferien mit vielen Menschen am See zu rechnen ist, müssen wir diese Regeln beibehalten. Wir hoffen sehr, dass wir die Strandbäder für das Baden bald wieder freigeben dürfen“, sagt Geschäftsführer Robert Grammelspacher.

Ab Freitag starten die Kontrollen

Hintergrund sind Verstöße am Strandbad Horn gegen das Badeverbot. Auch seien, so die BGK, Hinweisschilder von Unbekannten entfernt worden.

Robert Grammelspacher: „Wir haben uns daher in Abstimmung mit der Stadtverwaltung dazu entschieden, die Einhaltung der Regeln verstärkt zu kontrollieren.“ Ab Freitag sollten die Mitarbeiter im Einsatz sein und Besucher auf die Regeln hinweisen. Auch der kommunale Ordnungsdienst und die Polizei würden, so die BGK, bei Streifen die Strandbäder im Auge haben.

Hoffnung auf den 15. Juni

Sobald das Land die Öffnung der Bäder freigibt, werde das Badeverbot aufgehoben, Grammelspacher setzt auf den 15. Juni.