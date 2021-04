Konstanz Nur für Abonnenten vor 32 Minuten

Straftat auf der Kino-Toilette: Missbrauchsfall wird vor dem Konstanzer Landgericht verhandelt

Obwohl klar ist, dass der heute 30 Jahre alte Mann die Taten begangen hat, wird sich an seinen Lebensumständen nichts ändern: Er wird in einer Einrichtung für geistig Behinderte betreut und darf nicht ohne Begleitung nach draußen, da seine emotionale und soziale Entwicklung der eines Zwei- bis Dreijährigen entspreche, so der Sachverständige vor Gericht.