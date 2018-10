Der 1. März ist für viele Familien in Konstanz ein wichtiger Tag. Bis dahin müssen sie die Kita-Vormerkung ausgefüllt haben. Drei Wunsch-Kitas kann man auswählen oder angeben, dass die Vormerkung für alle Kindertagesstätten gelten soll.

Dann werden die Plätze verteilt, über ein Punktesystem. Das Arbeitspensum der Eltern, die Geschwisteranzahl, der Betreuungsbedarf – all das spielt eine Rolle. Je mehr Punkte, desto höher die Chance auf einen Kita-Platz.

„Die bedarfsgerechte Verteilung scheitert daran, dass von Elternseite massiv getrickst und gelogen wird.“ Ein Konstanzer Vater

Tricksen, schummeln, lügen - manche Eltern halten das in ihrer Not, einen Platz zu bekommen, für okay. Andere finden das nicht fair. Wir haben drei Tricks von Konstanzer Eltern erfahren. Anonym natürlich, denn niemand will den Platz seines Kindes aufs Spiel setzen.

Das sind drei beliebte Tricks bei der Punktevergabe

Trick 1: Der Arbeitgeber bestätigt eine 100 Prozent-Stelle, obwohl das nicht stimmt.

Diesen Trick kennt auch eine Konstanzer Mutter, die in der ersten Vergaberunde dieses Jahr leer ausgegangen ist. Sie kennt die Verzweiflung, dringend auf eine Betreuung für das Kind angewiesen zu sein, wenn wie bei ihr die Großeltern viel zu weit weg wohnen.

Konstanz Mehr Kita-Plätze, mehr Wohnungen, mehr Investitionen in die Kinderbetreuung: Wie die Stadt versuchen will, junge Familien in der Stadt zu halten Das könnte Sie auch interessieren

Fair findet sie die Schummelei letztlich aber nicht, sagt sie. Denn sie muss zwangsweise ehrlich sein: Als verbeamtete Lehrerin könne sie sich nicht einfach eine Vollzeit-Bescheinigung holen und vorlegen.

Trick 2: Das Feld "Alleinerziehend" ankreuzen.

Der Vater ist viel auf Geschäftsreisen unterwegs, oft unter der Woche tatsächlich nicht da – "ich bin quasi alleinerziehend", sagt eine andere Mutter im Gespräch. Sie hatte deshalb das entsprechende Feld bei der Vormerkung angegeben – und rutschte so in der Punktezahl nach oben.

Der SÜDKURIER in Ihrem Postfach: Mit den kostenlosen Newslettern verpassen Sie nichts aus Ihrer Stadt. Hier geht es zur Übersicht. Das könnte Sie auch interessieren

Offiziell alleinerziehend ist allerdings, wer alleine mit einem minderjährigem Kind in einem Haushalt lebt. Nachprüfbar wäre das also anhand der Meldedaten.

Konstanz In Konstanz fehlen 216 Kita-Plätze. Für die betroffenen Eltern heißt das: Ein Plan B muss her Das könnte Sie auch interessieren

"Ob jemand alleinerziehend ist oder nicht, spricht sich aber in unserer kleinen Stadt relativ schnell herum, und man fliegt damit auf, wenn man trickst", sagt die Stadträtin Christine Finke, die in ihrem Blog "Mama arbeitet" über das Leben als Alleinerziehende schreibt. "Ich glaube, das riskiert man dann doch nicht so ganz ohne Skrupel oder lässt es lieber".

Stadträtin Christine Finke im Konstanzer Hafen. | Bild: Tesche, Sabine

Eigentlich, sagt sie, sei es bizarr, dass alleinerziehend zu sein auf einmal erstrebenswert erscheint. Die Eltern müssten echt verzweifelt sein, wenn sie zu Lügen und Tricksereien greifen. Nachvollziehbar findet Finke das trotzdem nicht. "Denn wenn ich sehe und verstehe, dass andere Menschen noch schlechter dran sind als ich, dann nehme ich denen doch nicht die ihnen zugedachte Hilfe weg. Denn die 'Bevorzugung' Alleinerziehender ist kein Privileg, sondern ein Nachteilsausgleich."

Trick 3: An der Uni einschreiben.

Studierende mit Kindern werden bei der Kitaplatz-Vergabe bevorzugt. Deshalb kommt es vor, erzählt ein Vater, dass sich Eltern für einen zulassungsfreien Studiengang einschreiben – ohne tatsächlich zu studieren. Ganz günstig ist dieser Trick allerdings nicht. 160 Euro kostet der Semesterbeitrag an der Uni Konstanz. Das ist allerdings immer noch wenig im Vergleich dazu, privat eine Kinderbetreuung organisieren zu müssen.

Angaben der Eltern werden nicht kontrolliert

Sind die Kita-Plätze nach der dritten Runde im Oktober vergeben, gibt es keine Kontrolle der Angaben. "Es gibt einfach keine Anreize, nicht zu schummeln", so ein Vater.

Die Angaben nach der Vergabe zu prüfen sei allerdings personell nicht zu stemmen, gibt das Jugendamt an. Sozialbürgermeister Andreas Osner fügt hinzu:

„Dann würden wir alle Eltern unter Generalverdacht stellen. Und das wollen wir nicht.“

Achtung: Fliegt die Schummelei auf, ist der Platz weg!

Was aber wäre die Konsequenz, wenn eine Schummelei auffliegt? "Der Kita-Platz würde gekündigt", antwortet Alfred Kaufmann, der Leiter des städtischen Jugendamts, das für die Vergabe zuständig ist.

Und die Verteilung bei gleicher Punktzahl? Kaufmann könne sehr gut nachvollziehen, dass es Eltern gibt, die unzufrieden nach der Vergabe sind. "Unser System bietet maximale Transparenz, ist aber kein Algorithmus. Wir können die Vergabe nicht mathematisch steuern", so Kaufmann.

Letztlich spielten in solchen Fällen auch weiche Faktoren eine Rolle – wie etwa die Geschlechterverteilung in der Kita-Gruppe.

Mehr zum Thema Kinderbetreuung Was die Stadt tun will, um junge Familien in Konstanz zu halten, was einen Tagesvater antreibt und über die Schwierigkeit für Berufstätige, eine Nachmittagsbetreeung zu finden:Hier finden Sie weitere interessante Beiträge rund ums Thema Kinderbetruung.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein