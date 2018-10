Lange waren die Monate nach Weihnachten oder der Beginn der Sommerferien die stressigste Zeit des Jahres in den Tierheimen. Manch einer suchte eine Möglichkeit, das ungewollte tierische Geschenk so schnell wie möglich wieder zu entsorgen, manch einem war das Haustier auf dem Weg in den Urlaub lästig. Das ist allerdings lange her.

Die Gesellschaft bewegt sich auseinander – auch im Umgang mit Tieren

Die Zeiten haben sich geändert, weiß Heidi Schätzle. „Die Gesellschaft ist zweigeteilt“, sagt die Leiterin des Konstanzer Tierschutzheims, „die einen sind megaverantwortlich, die anderen sind ganz unverantwortlich. Ein breites Mittelfeld gibt es nicht mehr. Und diejenigen, die ihr Tier übers Internet bekommen haben, geben es auch über mehrere Ecken weiter, ohne dass wir es mitbekommen.“

Keine Tiere als Weihnachtsgeschenk, bitte!

Weihnachten sei eigentlich gar keine schlechte Zeit, um sie mit einem neuen Haustier zu verbringen. „Man ist zuhause und kann sich kümmern und aneinander gewöhnen, wenn nicht gerade großer Familientrubel herrscht“, erklärt Schätzle, die zugleich mahnt: „Bitte Tiere nicht als Geschenk!“

Mit der Ferienzeit verhalte es sich etwas anders. „Oft wird es den Leuten dann oder bei einem Umzug bewusst, dass ihr Kind schon länger kein Interesse mehr hat und die Tiere halt so mitlaufen“, weiß Schätzle. Wenn dann kein passender oder günstiger Tiersitter gefunden wird, landen die Tiere eben bei ihr im Heim.

„Es gibt auch tatsächlich Leute, die Allergien auf die Ferienzeit hin entwickeln“, sagt Schätzle mit ironischem Unterton – sie hat bereits viele Begründungen gehört.

Allzu oft werden Tiere einfach ausgesetzt

Wenn sich jemand die Mühe macht und sich offiziell an das Tierschutzheim wendet, sind das jedoch noch die besseren Fälle. Ganz verantwortungslose Zeitgenossen machen es sich wesentlich leichter. „Hunde, die an Autobahnen ausgesetzt werden, gibt es zwar noch. Wir bekommen das hier aber relativ wenig mit“, sagt die Konstanzerin. Auch sie fand allerdings schon morgens Katzen vor der Tür. Einmal stand am helllichten Tag plötzlich ein Käfig mit zwei Meerschweinchen auf dem Hof.

"So viel wie in den letzten drei Monaten hatten wir die zwei Jahre davor nicht", sagt Schätzle. Mehrere tausend Euro kosten das Konstanzer Tierschutzheim die unangemeldet abgegebenen Tiere.

„Kleinnager wie Kaninchen oder Meerschweinchen fürs Kind sind die typischen Kandidaten“, erzählt Heidi Schätzle. Man gebe eben eher Geld für einen Hund oder eine Katze aus, um sie in die Pension zu geben als für Hamster & Co. Freigängerkatzen seien ohnehin ein Fall für sich. „Sie haben definitiv auch irgendwo noch andere Futterstellen. Und die, um die sich eh nicht mehr gekümmert wird, sind oft drei Tage weg und dann wieder drei Tage da“, sagt die Konstanzerin. Viele Katzen kämen dann in der Nachbarschaft unter, statt im Tierschutzheim.

Manchmal fließen am Tierheim aber auch die Tränen

Heidi Schätzle kann aber auch von positiven Erlebnissen berichten. „Ein Kind wollte Ratten haben“, erinnert sie sich, „das Mädchen von 13, 14 Jahren hat dann monatelang recherchiert, bevor sie hier aufgetaucht ist. Das gab’s früher nicht.“ Oft falle es den Leuten auch sehr schwer, ihr geliebtes Familienmitglied abgeben zu müssen. „Viele weinen, wenn sie ihre Tiere bei uns lassen. Neulich kam eine ältere Frau, deren Mann erkrankt war, die ihren Hund abgeben musste, weil sie sich nicht um beide kümmern konnte“, erklärt Schätzle.

Großen Wert legt sie auf die Feststellung, dass sich auch in einem Heim oder einer Auffangstation ganz normale Tiere finden lassen und nicht nur verhaltensauffällige. Es lohnt sich also durchaus, bei der Suche nach einem Haustier im Tierheim vorbeizuschauen. Und das nicht nur in den Monaten nach Weihnachten oder zu Beginn der Sommerferien.

Diese Tiere im Konstanzer Tierheim warten auf neue Besitzer Kaninchen Bild: privat Senshi, Catelyn & Co. sind Kaninchen, die im Tierschutzheim Konstanz auf ein neues Zuhause warten. „Alle wollen nur die kleinen Kaninchen, dabei sind die größeren viel entspannter“, sagt Leiterin Heidi Schätzle, die einige Bedingungen zur Vermittlung nennt: „Sie sollten nicht allein und nicht im Käfig gehalten werden. Stattdessen sollte es ein großes Gehege in der Wohnung oder dem Garten sein. Die Kaninchen brauchen eine Hoppelfläche. Die kann auch auf dem auch Balkon sein, wenn er gesichert ist und es Schattenmöglichkeiten gibt.“ Altkatze Stupsi Bild: privat Stupsi ist etwa 15 Jahre, genau weiß das niemand. Die alte Dame ist so gut wie blind und taub. Die graue Kartäuser-Katze sucht einen Seniorenwohnsitz. Sie genießt gerne, hat aber ein Eigenleben und einen eigenen Willen. „Stupsi sollte einzeln gehalten werden oder zumindest mit einer Möglichkeit für einen eigenen Raum, da sie sich nur noch schlecht orientieren kann“, sagt Heidi Schätzle. Silvana Bild: privat Silvana ist acht Jahre alt und auf der Suche nach einem Zuhause in einer Wohnung oder mit Freigang. Sie ist nichts für Kinder, würde sich aber auf eine Rundumbetreuung bei ruhigen Leuten freuen. Hektik mag sie überhaupt nicht. Die schwarze Europäisch-Kurzhaar-Katze sollte bevorzugt einzeln gehalten werden. „Auf Wunsch Dauerstreicheln“, sagt Heidi Schätzle und meint natürlich – auf Silvanas Wunsch.

Und hier können Sie direkt mit dem Konstanzer Tierschutzheim Kontakt aufnehmen: http://www.tierschutzheim.de/

