Nach einer Störung am Gleis gibt es Einschränkungen im Bahnverkehr zwischen Baden-Württemberg und der Schweiz. Wie die Deutsche Bahn am Donnerstag bestätigte, ist nach einer Störung am Mittwochabend die Strecke zwischen Konstanz und Kreuzlingen in der Schweiz ausschließlich eingleisig befahrbar. Die betroffene Strecke wird voraussichtlich bis in die Mittagsstunden nur eingeschränkt nutzbar sein. (dpa)