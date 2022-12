Am anderen Ende des Landkreises Konstanz rückte die Feuerwehr zu einem Zimmerbrand an Heiligabend aus. Die Enger Einsatzkräfte verhinderten damit Schlimmeres. Auch in Konstanz sind die Wehrleute wachsam. Mussten auch sie an Weihnachten größere Einsätze bewältigen?

Glücklicherweise nicht. An Heiligabend und den Feiertagen wurde die Konstanzer Feuerwehr nicht aufgrund größerer Lagen alarmiert. Fabian Daltoe, Sprecher der Feuerwehr Konstanz, sagt am Nachmittag des Zweiten Weihnachtsfeiertags dem SÜDKURIER am Telefon: „Kein Adventskranz hat gebrannt und kein Weihnachtsbaum Feuer gefangen.“

Das bedeute aber nicht, dass die Feuerwehrleute nichts zu tun hatten. Auch wenn die vergangenen Tage nicht einsatzreicher als sonst verliefen, so wurde die Wehr dennoch gerufen. Dann musste „das Übliche“ gemacht werden, wie Daltoe meint. Piepsende Rauchmelder, Türöffnungen oder Fehlalarme von Brandmeldeanlagen zählt er als Beispiele hierfür auf.

Für die Einsatzkräfte der Konstanzer Polizei verliefen die Weihnachtstage relativ ruhig. Joachim Kleiser vom Führungs- und Lagezentrum erklärt auf SÜDKURIER-Anfrage am Montagnachmittag, 26. Dezember, dass es „keine besonderen oder größeren Einsätze“ gegeben habe. Die Polizisten seien hauptsächlich zu kleineren Unfällen gerufen worden oder hätten auch hin und wieder eine Streitigkeit geschlichtet.

Abschließend fügt Kleiser im Telefonat noch hinzu: „Hoffen wir, dass es so bleibt.“