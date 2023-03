Hohe Stromkosten und explodierende Gaspreise haben diesen Winter geprägt. Doch nun gibt es gute Nachrichten für die Verbraucher: Ab 1. März greifen die von der Bundesregierung auf den Weg gebrachten Energiepreisbremsen für Strom und Gas.

Verbraucher sollen von der Maßnahme profitieren

Auch die Stadtwerke Konstanz setzen die Preisbremsen für Energie ab sofort um. Das teilt das städtische Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Das solle die Haushalte in den nächsten Monaten finanziell entlasten, heißt es in dem Schreiben. Die weiterführenden Informationen würden die betroffenen Konstanzer Haushalte demnächst in den Briefkästen finden.

„Die Stadtwerke Konstanz setzen diese Preisbremsen zügig um, so dass sie in den kommenden Tagen greifen werden“, teilt der städtische Energieversorger weiterhin mit. „Aufgrund des sehr kurzen Zeitraums, der für die Umsetzung zur Verfügung stand, war dies für das Unternehmen eine große Herausforderung, da unter anderem für die Abrechnungssysteme kurzfristig neue, komplexe Lösungen entwickelt werden mussten.“

Konstanz Stadtwerke-Bilanz: Haben die Konstanzer in diesem Winter weniger Energie verbraucht? Das könnte Sie auch interessieren

Jeder betroffene Haushalt bekomme ein individuelles Anschreiben mit den entsprechenden Informationen und den neuen Abschlägen. Daraus könne auch die voraussichtliche Höhe der Entlastung für die kommenden Monate abgeleitet werden.

„Die Anschreiben werden aufgrund der notwendigen und sehr komplexen Software-Umsetzung zwar mit kleiner Verspätung bis spätestens Mitte März in den Briefkästen liegen, was aber nichts daran ändert, dass die Kundinnen und Kunden noch im März fristgerecht von den Preisbremsen profitieren“, teilen die Stadtwerke Konstanz darüber hinaus mit. Die Abschläge würden entsprechend nicht wie gewohnt zum 1. März abgebucht, sondern ausnahmsweise später zum 6. März.

Konstanz Strompreis der Stadtwerke Konstanz wird verdoppelt. Das müssen Kunden jetzt wissen Das könnte Sie auch interessieren

Wie funktioniert die Preisbremse eigentlich?

Doch funktioniert das Prinzip überhaupt? Dazu teilt das Unternehmen mit: „Private Haushalte und kleinere Gewerbekunden zahlen ab dem 1. März 2023, rückwirkend zum 1. Januar 2023, für 80 Prozent ihres prognostizierten Jahresverbrauchs einen maximalen Arbeitspreis.“ In der Abschlagszahlung für März ist deshalb auch die rückwirkende Entlastung für die Monate Januar und Februar enthalten.

Zunächst wird errechnet, mit welchen Strom- beziehungsweise Gasverbrauch 2023 für den spezifischen Haushalt zu rechnen ist. Auf Basis dieser „Jahresverbrauchsprognose“ wird dann der monatliche Entlastungsbetrag errechnet.

Bodensee Warnstreik in Konstanz kappt am Freitag die Verbindung über den See Das könnte Sie auch interessieren

„So werden Verbraucherinnen und Verbraucher für 80 Prozent des prognostizierten Stromverbrauchs maximal 40 Cent brutto pro Kilowattstunde, für 80 Prozent des prognostizierten Gasverbrauchs maximal 12 Cent brutto pro Kilowattstunde bezahlen – egal, in welchem Tarif diese sind und wie ihr derzeitiger Arbeitspreis ausgewiesen ist“, so die Stadtwerke. Die Grundpreise bleiben von der Preisbremse unberührt.

Die Regelung gilt vorerst bis Ende diesen Jahres, die Bundesregierung kann die Regelung jedoch per Verordnung noch bis zum 30. April des kommenden Jahres verlängern. Haushalts- und kleine Gewerbekunden müssen nicht selbst aktiv werden, um von der Maßnahme zu profitieren. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Internetseite der Stadtwerke, gemeinsam mit einem Erklärfilm zum Thema.