Die Schuldnerberatung der Caritas Konstanz bereitet sich auf einen Ansturm von Nachfragen vor. Joachim Trautner, Leiter der sozialen Dienste, geht davon aus, dass die wirtschaftlichen Verwerfungen durch die Corona-Krise viele Privathaushalte in Finanzierungsnöte bringen werden, und erweitert die Sprechzeiten.

Wirtschaft Corona-Krise: Vor allem den Dienstleistungssektor trifft es hart Das könnte Sie auch interessieren

„Wir sind jetzt jeden Vormittag erreichbar, über Telefon, E-Mail und Videochat“. Am Haus der Caritas in der Uhlandstraße sei ein gesonderter Briefkasten aufgestellt worden, nur für Unterlagen, die an die Schuldnerberatung gehen. Die Beratung ist kostenfrei.

Weniger Geld für viele Arbeitnehmer

Viele Arbeitnehmer müssen jetzt mit weniger Geld auskommen, weil ihre Betriebe etwa Kurzarbeit fahren. Doch es bleiben Verpflichtungen durch Ratenkredite und laufende Kosten. „Wer das Gefühl hat, es wird eng, soll anrufen“, ermuntert Trautner.

Interview Wie lange hält die Wirtschaft in der Corona-Krise noch durch? Claudius Marx, Chef der IHK Hochrhein-Bodensee, über die Folgen für die Region Das könnte Sie auch interessieren

Die Schuldnerberatung helfe, die Finanzen zu ordnen, einen Haushaltsplan für die Krise aufzustellen, und mit Gläubigern individuell zu verhandeln. Wer zur Schuldnerberatung komme, müsse allerdings alle Karten auf den Tisch legen. „Die Beratung hat nur Sinn, wenn wir den vollen Überblick über die Einnahmen und Ausgaben haben.“ Idealerweise komme ein Ratsuchender, bevor sich nennenswerte

Hier erhalten Sie weitere Informationen So viele suchten Rat: Fürs Jahr 2019 verzeichnet die Schuldnerberatung Konstanz 525 Anfragen, in 287 Fällen kam es zu umfangreicheren Beratungen und Sanierungen der Finanzen. In 43 Fällen wurden die Schulden nach Angaben der Caritas außergerichtlich reguliert. 65 Personen nutzten die Online-Beratung der Schuldnerhilfe. Die Beratung dauerte zwischen vier und 12 Monate.

Gründe für die Verschuldung: Nach der Statistik der Schuldnerberatung für 2019, also noch vor der Corona-Krise, gehörten langfristiges Niedrigeinkommen, die unwirtschaftiche Haushaltsführung und Erkrankungen oder Sucht zu den Hauptgründen für die finanziellen Engpässe.

Der Kontakt: Die Schuldnerberatung ist zu erreichen über Telefon: (07531) 1 20 02 50 oder per Mail: schuldnerberatung@caritas-kn.de. Die Online-Beratung im Internet ist zu finden unter: https://www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/schuldnerberatung/start

Gar nicht erst tief ins Minus kommen

„Wir wollen präventiv wirken, sodass einer gar nicht ins Minus kommt“, sagt Joachim Trautner. Vielfach beherzigten dies Schuldner aber nicht. Im Jahr 2019 hatten von den 287 Personen, die umfangreich beraten und deren Finanzen saniert wurden, 13 sogar mehr als 100.000 Euro an Schulden, bei 30 Anfragenden lagen sie in der Höhe zwischen 50.000 und 100.000 Euro.

Joachim Trautner nennt die goldenen Regeln für Menschen, die nun plötzlich mit weniger Geld auskommen müssen: