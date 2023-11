Die Autofahrer schütteln nur noch den Kopf und fragen sich, was denn jetzt schon wieder los ist. Die meisten wollen einfach nur zur Arbeit – und dann das: In der Fürstenbergstraße staut sich der Verkehr. Beim Näherkommen sehen sie es: Es gibt eine Baustelle an der Kreuzung Oberlohnstraße bei der ehemaligen Chérisy-Kaserne.

„Es gab ein Verkehrsproblem mit der Baustelle. Der Verkehr staut sich extrem“, erklärt Nicole Minge, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz, auf SÜDKURIER-Nachfrage am Dienstagvormittag. „Seit kurz nach 8 Uhr sind die Kollegen involviert.“

Das Problem liege in der Ampelsteuerung begründet. Die Polizisten seien vor Ort und regelten den Verkehr und versuchten das Problem zu lösen, so Minge. Die Ampelschaltung sei im Laufe des Vormittags angepasst worden. Die Polizisten konnten kurz vor 11 Uhr wieder abrücken, wie Minge berichtet. Aber was wird an der Kreuzung schon wieder gebaut?

Damit wieder geblitzt werden kann

Der Asphalt werde erneuert, da die darin liegenden, zur Blitzeranlage gehörenden Schleifen defekt seien und ausgetauscht werden müssten, teilt Elena Oliveira, Pressesprecherin der Stadt Konstanz, auf SÜDKURIER-Anfrage mit. Aus diesem Grund sei der geradeausfahrende Verkehr stadteinwärts an dieser Stelle abgehängt worden.

Autofahrer, die von der Fürstenbergstraße kommen, wurden nach rechts Richtung Oberlohn geleitet. Zudem wurde stadtauswärts der Linksabbiegerverkehr Richtung Oberlohn abgehängt, schreibt Oliveira. Dieser erste Bauabschnitt werde voraussichtlich noch am Dienstag, 7. November, beendet.

So geht es weiter

Die Bauarbeiten würden am Mittwoch, 8. November, auf der gegenüberliegenden Seite fortgeführt. Spätestens am Mittwochmorgen – nach Fertigstellung des ersten Bauabschnitts – könne der Verkehr stadteinwärts wieder normal fließen, so die Pressesprecherin.

Aber: „Stadtauswärts ist ein Abbiegen Richtung Oberlohn nicht mehr möglich“, schreibt Elena Oliveira. „Die Umleitungsbeschilderung wird für den motorisierten Verkehr ab Höhe Schneckenburgstraße aufgestellt.“ Die gute Nachricht: Der zweite Bauabschnitt könne voraussichtlich am Freitag, 10. November, beendet werden.