Ein 25-Jähriger war gegen 1 Uhr in der Nacht von Freitag, 18. August, auf Samstag, 19. August, in einem Schnellrestaurant am Bahnhofplatz. Er wollte eigentlich nur kurz etwas essen, aber es kam anders. Darüber informiert das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung.

Als er gerade an der Kasse etwas zu Essen bestellte, schlug ihm nämliich plötzlich ein Unbekannter unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, heißt es in der Pressemitteilung. Der 25-Jährige fiel zu Boden und schlug sich dabei den Kopf so heftig am Tresen an, dass er kurzzeitig bewusstlos liegen blieb.

Der unbekannte Schläger verließ das Lokal, während der verletzte junge Mann mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Sachdienliche Hinweise zu dem Täter nimmt das Polizeirevier Konstanz unter 07531 9952222 entgegen.