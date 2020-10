„Die Kinder haben ein halbes Jahr nichts gehabt. Sie konnten keinen Sport machen und zeitweise nicht einmal ihre Freunde treffen, Familienfeiern wurden abgesagt oder fanden nur im ganz kleinen Rahmen statt, und die Ferien sind auch ganz anders abgelaufen“, skizziert Karin Heydgen die Situation der Mädchen und Jungen.

Den Kindern wollen die Altstadtlauf-Aktivisten unbedingt eine Freude bereiten, das ist ihr Ziel. Und deshalb starten die Initiatoren jetzt – wie sie selbst sagen – einen „Versuchsballon“ und veranstalten erstmals einen Kuscheltierlauf für Kindergarten- und Grundschulkinder.

Mit Organisationstalent, Kreativität und einer gehörigen Portion Pragmatismus ist es dem Team gelungen, ein Konzept für eine kleine Laufsportveranstaltung zu erarbeiten, das den Auflagen gerecht wird. „Es ist Corona-tauglich“, stellt Michael Scherer fest, überzeugt davon, dass das Ordnungsamt sein Okay geben wird. Unterstützer waren mit dem SÜDKURIER Medienhaus als Medienpartner und Sport Gruner sofort zur Stelle.

Die Premiere des Kuscheltierlaufs findet am Sonntag, 18. Oktober, von 11 bis 15 Uhr im Bodenseestadion statt. Die Kinder laufen mitnichten mit ihrem Lieblingskuscheltier durch das Stadion, vielmehr warten solche als Sieges-Trophäe im Ziel auf die Mädchen und Jungen.

Wie läuft der Kuscheltierlauf ab?

Die Kinder laufen auf den Tartanbahnen zwei Runden durch das Stadion. Einen Massenstart wird es nicht geben, erklärt Michael Scherer. Damit es zu keiner Zeit zu einem Gedränge kommt, gibt es kontinuierliche Starts, und die Kinder laufen gestaffelt. Eine Zeitmessung erfolgt nicht. Die Hauptsache ist, wie die Organisatoren betonen, dass die Nachwuchssportler die 725 Meter zurücklegen, ihren Spaß haben und vergnügt im Ziel ankommen. Dort bekommen sie ein Kuscheltier sowie eine Urkunde überreicht. Unter den teilnehmenden Kindergärten und Grundschulen werden je drei Gutscheine im Wert von jeweils 100 Euro von Sport Gruner verlost.

So kann Ihr Kind am Lauf teilnehmen



Nähere Informationen: Mehr zum ersten Konstanzer Kuscheltierlauf im Bodenseestadion gibt es im Internet auf der Webseite Der Kuscheltierlauf, veranstaltet von der Abteilung Leichtathletik des Turnvereins Konstanz, gesponsert vom Altstadtlauf, findet am Sonntag, 18. Oktober, von 11 bis 15 Uhr im Konstanzer Bodenseestadion statt. Anmeldungen werden ab 10.30 Uhr direkt vor Ort angenommen. Die Startgebühr beträgt sechs Euro pro Teilnehmer. Ab 11 Uhr erfolgen kontinuierlich Starts für Mädchen und Jungen unter acht Jahren, ab 13 Uhr für alle Kinder zwischen acht und zehn Jahren.Nähere Informationen: Mehr zum ersten Konstanzer Kuscheltierlauf im Bodenseestadion gibt es im Internet auf der Webseite www.altstadtlauf.de

Von 11 bis 13 Uhr erfolgen die Starts für Kinder unter acht Jahren, und von 13 bis 15 Uhr spurten die unter Zehnjährigen über die Tartanbahnen. Gerne hätten die Veranstalter noch mehr Kinder einbezogen, „aber aufgrund von Corona müssen wir die Teilnehmerzahl regulieren“, so Scherer. „Beim Altstadtlauf nehmen in der Regel 1400 Kinder in diesen Altersklassen teil. Wir gehen davon aus, dass nicht alle kommen werden und natürlich nicht zeitgleich“, sagt er. Schließlich ist die Maximalzahl – Teilnehmer und Besucher – auf 500 Personen begrenzt.

Begrenzte Teilnehmerzahl bei der Premiere

Aus diesem Grund werden die Helfer sowohl am Eingang (Höhe Minigolfanlage) und Ausgang (Höhe Strandbad) Zählungen vornehmen. Wie viele Kinder teilnehmen werden, vermag Michael Scherer nicht abzusehen. „Es ist ein bisschen ein Blindflug. Wir haben keine Ahnung, ob fünf oder 300 Kinder kommen werden“, bekennt er. Aber das ist den Initiatoren nicht gar so wichtig. Viel wichtiger ist ihnen, dass die Mädchen und Jungen einmal wieder eine Veranstaltung für sich und vor allem viel Freude haben.

Es ist eine kleine Sportveranstaltung. Der Vorteil: „Sollte sich die Pandemie-Lage ändern, können wir auch kurzfristig absagen“, sagt Mit-Organisator Michael Scherer. Anmeldungen (Startgebühr sechs Euro) finden direkt vor Ort statt. Was noch wichtig ist: Die Teilnehmer sollten schon im Sportdress kommen, da die Umkleidekabinen geschlossen sind, so Scherer.

Zudem besteht im Bodenseestadion Maskenpflicht; Läufer auf Laufbahnen sind ausgenommen. Da kein Catering angeboten werden kann, sollten Besucher und Teilnehmer sich selbst versorgen. „Das Glasverbot im Stadion ist aber unbedingt zu beachten“, so Michael Scherer, der stattdessen Trinkflaschen oder PET-Flaschen empfiehlt.