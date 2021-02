Wohl aufgrund von starken Zahnschmerzen erschien am Montagmorgen ein Mann noch vor der Öffnung an der Tür einer Zahnarztpraxis in Konstanz. Um 7 Uhr war bereits ein Angestellter dort, der den 40-jährigen Mann in die noch geschlossene Praxis einließ.

Dort soll der Mann nach Schmerzmitteln verlangt haben. Der Angestellte erklärte ihm jedoch, dass er ihm das verlangte Medikament nicht aushändigen könne und verwies ihn an die Notaufnahme. Daraufhin soll der 40-Jährige in der Praxis randaliert und ein Messer gezogen haben.

Mit dem Messer bedrohte er den 20 Jahre alten Angestellten. Nachdem sich der Praxismitarbeiter in Sicherheit gebracht habe, sei der Randalierer geflüchtet. Alarmierte Polizeibeamte konnten ihn später festnehmen und seine Daten aufnehmen. Er wird nun wegen Bedrohung angezeigt, teilte die Polizei mit.

Ob und wann er am Montag noch ein Schmerzmittel erhielt, war zunächst nicht bekannt.