Für Besitzer eines Apple-iPhones mit der aktuellen Betriebssoftware, iOS 14 beziehungsweise 14.0.1, ist es im Moment nicht möglich die „Mein Konstanz„-App wie gewohnt zu nutzen. Es ist zum Beispiel nicht möglich, ein Handyticket oder Kurzstreckenticket über die Applikation zu lösen.

App unter neuester Software fehlerhaft

Erstmals sei das Problem laut Josef Siebler, Pressesprecher der Stadtwerke, die verantwortlich für die App sind, in der vergangenen Woche aufgetreten. „Scheinbar lassen sich seitdem für manche Nutzer die Kacheln auf der Startseite nicht mehr bedienen“, so Siebler. Davon betroffen seien aktuell alle Nutzer mit der neuesten Apple-Software für mobile Geräte.

„Unsere Entwicklung arbeitet bereits an der Behebung der Probleme, die unter iOS 14 auftreten“, sagte Josef Siebler auf SÜDKURIER-Nachfrage. Man habe die „Mein Konstanz„-App bereits vor der Veröffentlichung der aktuellen Betriebssoftware von Apple umfassend auf das bevorstehende Update getestet. Bei diesen Tests seien von Seiten der Stadtwerke keine Komplikationen mit der App aufgetreten.

Siebler vermutet, dass Apple kurzfristig noch einige Anpassungen an der Software vorgenommen haben könnte. Somit entsprach die Test-, beziehungsweise Beta-Version, die im Vorfeld veröffentlicht wurde, nicht in allen Punkten dem eingeführten finalen System.

Prüfung einer App-Version dauert einige Tage

Am vergangenen Montag sei es dann möglich gewesen ein Update der Anwendung in den App Store von Apple zu laden. Für die Prüfung einer neuen App-Version benötige Apple laut Josef Siebler zwei bis sieben Tage. Es könne also jederzeit eine neue und nicht mehr fehlerhafte Version der „Mein Konstanz„-App im App-Store verfügbar sein.

Bis dahin werden alle Nutzer gebeten, auf analoge Tickets umzusteigen. Für das Kurzstreckenticket, das lediglich über die App verfügbar ist, könne man zur Zeit keine Alternative anbieten. Was Besitzer von Monats- oder Semestertickets angehe, so wurden die Fahrgastkontrolleure informiert, sodass das Vorzeigen des Ausweises bei einer Kontrolle genüge.