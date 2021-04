„Das läuft hier komplett aus dem Ruder“, sagte Jürgen Faden, Stadtrat der Freien Wähler, mit Blick auf die knapp zwei Millionen Euro, die für die Sanierung ursprünglich veranschlagt waren.

Ein verbesserter Brandschutz (745.000 Euro) und die Funde von Schadstoffen sowie höhere Anforderungen an die Statik (570.000 Euro) machen nach Angaben des Hochbauamts die Mehrausgaben nötig. Faden und andere Räte wollten wissen, warum das nicht schon im Vorfeld klar gewesen sei.

Steigende Preise Die Sanierung der Berchenschule ist nicht der einzige Fall von extremen Kostensteigerungen bei Bauarbeiten an öffentlichen Gebäuden in Konstanz. Aktuell entsteht das Schwaketenbad. Einst kalkulierte die Bädergesellschaft Konstanz mit Kosten in Höhe von 28,8 Millionen Euro. Nach jüngsten Berechnungen soll der Neubau 41,4 Millionen Euro kosten. Das Schwaketenbad ist im Jahr 2015 abgebrannt. Für den Bau der Lago-Brücke rechnete die Stadtverwaltung im Jahr 2004 mit Kosten in Höhe von 1,8 Millionen Euro. Am Ende waren es mehr als drei Millionen Euro. Je ein Drittel der Kosten trugen Bund, Bahn und Stadt, der städtische Anteil wurde mit 80 Prozent vom Regierungspräsidium bezuschusst. Doch die Brücke ist bereits sanierungsbedürftig. Die Z-Brücke in Petershausen sollte einst 2,6 Millionen Euro kosten. 6,2 Millionen Euro wurden es. Die Sanierung des Kinderkulturzentrums kostete sechs anstatt vier Millionen Euro. Zumeist wurde bei der Erklärung der Mehrkosten angeführt, dass die Preise in der Baubranche vor allem für Material erheblich gestiegen seien.

Jürgen Faden, Freie Wähler Konstanz: „Das läuft hier komplett aus dem Ruder.“ | Bild: Optik Photo Hepp

Die Berchenschule stamme aus dem Jahr 1969, da sei es doch Standard, die Bausubstanz auf verbaute Giftstoffe zu untersuchen: Roger Tscheulin (CDU) forderte eine vorausschauende Planung, um solche Kostenüberraschungen künftig auszuschließen. Gemeinderat Jürgen Ruff (SPD) plädierte für einen Kosten-Puffer für böse Überraschungen an einem Altbau.

Umweltgift muss aus den Fassaden-Fugen entfernt werden

Thomas Stegmann, Leiter des Hochbauamts, wies auf die Schwierigkeiten des Umweltgifts PCB hin, das in den Fugen der Fassade gefunden worden sei. Bisher seien diese im Freien gelegen, also unproblematisch gewesen.

Wenn sie nun aber im Zuge einer dringend notwendigen energetischen Sanierung unter eine Dämmung gerieten, könnten die Giftstoffe diese ebenso kontaminieren und in der Folge in den Innenraum der Schule dringen.

Der Konstanzer Hochbauamtsleiter Thomas Stegmann im Dezember 2020. | Bild: Kirsten Astor

Der gefährliche Stoff müsse also aus den Fugen entfernt werden, ebenso das Asbest im Fensterkitt. Dies geschehe so, dass die Kinder in der Schulen keinen Gefahren ausgesetzt seien, versicherte Stegmann. Er sagte auch, dass gerade bei Giftstoffen vieles erst in Erscheinung trete, wenn die Sanierung fortgeschrittener sei. Man könne also nicht alle Problemlagen schon zu Beginn erkennen.

Konstanz Wie geht es beim neuen Schwaketenbad voran? Ein Videorundgang im und um den Neubau Das könnte Sie auch interessieren

Zum Brandschutz sagte er: „In der Berchenschule müssten die Kinder im Falle eines Feuers im Klassenzimmer auf Rettung warten.“ Die Feuerwehr müsse sie dann über eine Drehleiter und über Fenster ins Freie bringen. Stegmann hält es für sinnvoll, die Treppenhäuser so zu gestalten, dass die Kinder im Notfall über diese fliehen können. Eine Sanierung, ohne dies umzusetzen, sei nicht sinnvoll.

Er warf auch Zweifel auf, ob dies noch lange genehmigt würde. Bei der Feuerwehr habe es einen Generationenwechsel gegeben. Vieles werde nun strenger betrachtet. Dies gelte unter anderem auch fürs Stadttheater und fürs Stadtarchiv. Stegmann geht davon aus, dass die Stadt noch Millionen in den Brandschutz investieren müsse. Er bot eine Aufstellung dazu an.