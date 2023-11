„Beharrlichkeit zeichnet ihn aus“, sagt Bürgermeister Andreas Osner über Stadtrat Jürgen Ruff, der seit 20 Jahren ehrenamtlich im Gemeinderat agiert. Im Jahr 2003 ist Ruff für Hans-Joachim Weber nachgerückt und wurde seither immer wieder von den Bürgern in den Gemeinderat gewählt. Geduld, Leidensfähigkeit und Hartnäckigkeit brauche man in diesem Amt, meint Osner.

Ehrenamt ist ein Geschenk an die Stadt

„Ich habe es selten erlebt, dass ihm der Kragen platzt“, so der Bürgermeister über den Geehrten, den er als sehr sachlichen Verfechter schildert. Jürgen Ruff „hängt sich stark in die Themen rein“, sei Verkehrsexperte, Biologe, habe sich Expertentum erarbeitet, sich erfolgreich für die Mobilitätszentrale am Bahnhof eingesetzt.

Osner zählte nicht nur die zusätzlichen Stadtratsaufgaben in verschiedenen Fachausschüssen, sondern auch weitere ehrenamtliche Tätigkeiten in Vereinen auf und formulierte: „Jedes Ehrenamt ist ein Geschenk an die Stadt.“ Und was Ruff in den letzten 20 Jahren geleistet habe, „das nötigt uns Respekt ab“, so Osner.

Die Arbeit lohnt sich – trotz allem

In seiner Dankesrede schlägt Jürgen Ruff auch kritische Töne an. Natürlich könnte er „darüber lamentieren, dass die Vorlagen viel zu viele und viel zu dick sind, dass die Termine immer mehr, immer kurzfristiger und immer länger werden, dass man im Kleinklein und der Vielzahl der Beschlüsse keine große Linie mehr erkenne und dass schließlich das ganze Ehrenamt inzwischen für erwerbstätige Menschen eigentlich gar nicht mehr leistbar sei“.

Doch sei ihm rückblickend auch bewusst geworden, dass Konstanz sich weiterentwickelt habe. Genau daran hätten die Stadträte mitgewirkt, mitgestaltet und sie seien damit Teil der Entwicklung gewesen. „Man spürt dann schon auch die große Verantwortung, die man als Gemeinderat hat und auch wahrnimmt, wenn man an diesen Prozessen aktiv oder sogar prägend beteiligt war“, so Ruff. Das Engagement lohne sich, weil es einen tieferen Sinn habe.