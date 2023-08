Der Aufbau für das Stadtgartenfest, das vom 9. bis 11. August stattfindet, hat begonnen. Wie im vergangenen Jahr kostet der Besuch der Freiluftveranstaltung keinen Eintritt, im Gegensatz zur Vorgängerveranstaltung, die damals Konstanzer Sommernächte hieß.

Die neuen Veranstalter – Frank Schuhwerk und Tommy Spörrer von der veranstaltenden KLE Seenachtfest GmbH – hatten im vergangenen Jahr mit ihrem Konstanzer Stadtgartenfest an den Stil der Anfänge dieser Freiluftveranstaltung in den 1980er angeknüpft. Diese Neuausrichtung wurde von den Konstanzern im letzten Jahr gut aufgenommen, wenngleich es noch Optimierungsbedarf gab.

„Die Leute fanden es toll, dass wir zurück zu den Wurzeln gegangen sind“, sagt Veranstalter Tommy Spörrer über das Konzept des Stadtgartenfests. | Bild: Scherrer, Aurelia

Jetzt wollen die Veranstalter eine Schippe drauflegen, wenn sie einen „Lichterhimmel vor die Konzertmuschel“ gestalten, wie Tommy Spörrer beschreibt. Klein, fein und bescheiden soll es bleiben. „Die Konzertmuschel wird als Bühne genutzt, aber ohne große Techniktürme“, erzählt er weiter, oder wie Frank Schuhwerk formuliert: „Es ist ein Gartenfest mit musikalischer Begleitung und der Stadtgarten steht als Star im Vordergrund.“

Fast total lokal – und Vereinsmitglieder helfen mit

Das lokale und regionale Gepräge ist den Veranstaltern wichtig. So zeichnen fast ausnahmslos bekannte Konstanzer Gastronomen für die Bewirtung der Gäste verantwortlich. Die Speisen werden auf Porzellan-Geschirr ausgegeben, welches Konstanzer gespendet haben, berichten die Veranstalter.

Die Vorbereitungen auf das Konstanzer Stadtgartenfest laufen auf Hochtouren und das gesamte Team rund um den Veranstalter – hier (von links) Elli Beer, Frank Schuhwerk und Sina Petry – freut sich auf die Arbeit. | Bild: Scherrer, Aurelia

Weitere Geschirrspenden können bei der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH (MTK) in der Oberen Laube 71 oder bei Event Promotions in der Friedrichstraße 37 abgegeben werden.

„Der Musikverein Eintracht Petershausen spült wieder“, merkt Tommy Spörrer an. Nein, es handelt sich hier nicht um einen Schreibfehler; die Musiker sind tatsächlich erneut für das Geschirrspülen verantwortlich. Und noch ein Verein ist mit von der Partie: „Die Volleyballer des USC Konstanz schenken Getränke aus“, so Spörrer.

Ein Konstanzer Fest? Nicht ohne Schwester Gaby

Auch das Bühnenprogramm kommt aus der Region. Frank Schuhwerk spricht von einer „konsequenten regionalen Ausrichtung“. Von Mittwoch, 9. August, bis einschließlich Freitag, 11. August, spielt die Feierware Jazz Band zur Einstimmung von 17 bis 20 Uhr Swing und Dixie. Rockig wird es am ersten Abend, 9. August, wenn Schwester Gaby – „die kennt in Konstanz jeder“, so Frank Schuhwerk – um 20.30 Uhr auftritt.

„The Roosters: Alte Haudegen, die im Blues und Rock verwurzelt sind, treten am Donnerstag, 10. August, auf und am Freitag kommt noch Nicole Scholz; die Steißlingerin mit ihrer Stimme ist ein Ausnahmetalent und absolut Gartenfest-tauglich“, beschreibt Schuhwerk.

(Archivbild) Auch im Sommer 2023 haben die Veranstalter den Stadtgarten in ein Lichtermeer verwandelt. Hier ein Bild vom Aufbau im vergangenen August. | Bild: Hanser, Oliver | SK-Archiv

Spielwiese, Hängematten, DJ-Kollektiv und vieles mehr

Beim Fest im Stadtgarten soll für alle Generationen etwas geboten sein. Für die Kinder gibt es ein vielseitiges Spielangebot auf der Wiese, wie beispielsweise eine 70 Meter lange Murmelbahn, ein Katapult oder Fühlkästen.

Zum Ausruhen werden sogar Hängematten angebracht, die im vergangenen Jahr nicht nur bei den Kindern hoch im Kurs standen. Außerdem ist täglich um 16 und um 18.30 Uhr für die Kleinen auch ein Puppentheater geboten. Für die Jugend ist am Rondell am Gondelehafen etwas geboten, denn dort legt das Konstanzer DJ-Kollektiv Sunset Sounds Elektromusik auf.

Nach dem Stadtgartenfest ist vor dem Seenachtfest

Das Seenachtfest wird am Samstag, 12. August, am Konstanzer Bodenseeufer gefeiert. Konstanzer Bürger bekommen einen Preisnachlass für das Seenachtfest-Ticket. Sie zahlen 20 Euro für das sogenannte Konstanz Ticket.

Stadtgartenfest gipfelt letztlich im Seenachtfest Das Konstanzer Stadtgartenfest bei freiem Eintritt findet ab Mittwoch, 9. August, statt. Diese Freiluftveranstaltung mündet direkt in das Konstanzer Seenachtfest am Samstag, 12. August. An diesem großen Festtag mit dem musiksynchronen Feuerwerk als Höhepunkt ist der Zutritt in den Stadtgarten allerdings nur mit einem gültigen Seenachtfestticket möglich. Auf der Bühne in diesem Park spielen dann CR‘s Oldschool (15 bis 17 Uhr), Feierware Jazz Band (17 bis 20 Uhr), Guildo Horn & Die orthopädischen Strümpfe (20.15 bis 21.45 Uhr) und die Tom Alex Band (21.45 bis 22.15 und 22.45 bis 2 Uhr).

Dieses ist nur beim Stadtgartenfest von Mittwoch, 9. August, bis Freitag, 11. August, gegen Vorlage des Personalausweises erhältlich. Für den Ticketverkauf gibt es einen eigenen Pavillon, der rechts neben der Konzertmuschel aufgebaut wird. Der Vorverkaufstand ist während der Stadtgartenfesttage von 16 bis 20 Uhr geöffnet.