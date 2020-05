Wenige Tage vor Beginn der Pfingstferien teilt die Stadt Konstanz mit, eine Notbetreuung für Schüler anbieten zu wollen. Die Stadt springt als Schulträger ein und will ein Angebot für Schüler der Klassen eins bis sieben organisieren. Die Betreuung steht nur Kindern berechtigter Eltern offen. Dies teilte Walter Rügert, Sprecher der Stadt, gestern auf Anfrage mit.

Mein Kind kann in die Notbetreuung, wenn ... Eine Notbetreuung kann laut Stadt erfolgen, wenn beide Eltern oder der alleinerziehende Elternteil in der kritischen Infrastruktur arbeiten und unabkömmlich sind. Auch Eltern oder Alleinerziehende, die vom Arbeitgeber mit einer Bescheinigung als unabkömmlich eingestellt sind, können die Notbetreuung für ihr Kind in Anspruch nehmen, insofern keine andere Betreuung gefunden werden kann. Darüber hinaus besteht beim Vorliegen schwerwiegender Gründe wie schwere Erkrankungen, Krankenhausaufenthalt oder Pflege eines Angehörigen die Möglichkeit, im Rahmen einer Einzelfallentscheidung eine Notbetreuung zu erhalten. Die Schulleitungen der Konstanzer Schulen werden die Eltern in den kommenden Tagen über alles Weitere informieren.

Standort ist noch offen

Durchgeführt werden soll das Programm an einem zentralen Schulstandort, der derzeit noch eruiert werde. Stattfinden soll die Betreuung täglich von 7.50 Uhr bis 16.30 Uhr, außer an Wochenenden und Feiertagen, so Rügert weiter. „Uns war wichtig, den Eltern zu helfen, deshalb bieten wir diese Lösung an“, sagte er.

Ausdrücklich handelt es sich bei der Notbetreuung nicht um einen Schulersatz, sondern um ein Ferienprogramm. Durchgeführt werden soll es auch nicht von Konstanzer Lehrern, sondern von Externen – oder aber städtischen Angestellten. Dies werde derzeit noch geprüft, sagte der Sprecher der Stadt.

Kaz: Lehrer brauchen dringend Pause

Dass die Lehrkräfte in den Pfingstferien arbeiten, hatten die Schulleiter der allgemeinbildenden Konstanzer Schulen bereits im Vorfeld abgelehnt. So sagte Jürgen Kaz, Schulleiter des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums, in seiner Rolle als geschäftsführender Schulleiter aller Gymnasien bereits am vergangenen Mittwoch: „Die Schulen in Konstanz können in den Pfingstferien keine Notbetreuung anbieten. Wir haben keine personellen Kapazitäten frei.“ Dies sei, so Kaz, mit dem geschäftsführenden Schulleiter aller anderen Schularten, Frank Raddatz, abgesprochen.

Kultusministerien hätte gerne Lehrer an Schulen gehabt

Hintergrund ist, dass das Kultusministerium in einem sehr vorsichtig formulierten Brief an alle Schulleiter des Landes darum gebeten hatte, dass die Schulen eine Notbetreuung über die Pfingstferien organisieren sollten. Man wäre sehr dankbar, hieß es in dem Schreiben vom 19. Mai, wenn alle Lehrer von ihren Schulleitern ausdrücklich um ein freiwilliges Engagement gebeten werden könnten.

In Konstanz antwortete die Schullandschaft darauf mit einer Stimme – und sagte nein. Jürgen Kaz erklärte: „Unsere Kollegen haben auch Familie und sind über Gebühr belastet. Die Erschöpfung ist jedem auf die Stirn geschrieben, auch wir müssen uns endlich erholen, denn die ganz großen Meilensteine stehen nach Pfingsten an.“

Ohnehin hätten die Lehrer in den vergangenen Wochen Großes geleistet. Präsenzunterricht und Online-Unterricht, teilweise gleichzeitig, dazu hätten sich viele ganz neu in das Feld Digitalunterricht einarbeiten müssen.

Deutliche Kritik am Kultusministerium

„Digitalunterricht, der im Übrigen vom Land schon lange hätte vorbereitet werden können“, formulierte Kaz die Kritik Richtung Kultusministerium und Kultusministerin Susanne Eisenmann. „Besonders Lehrer brauchen jetzt endlich eine Pause!“

Die FDP Konstanz hatte Mitte Mai die Idee formuliert, die Pfingstferien schulisch zu nutzen, um verpassten Unterrichtsstoff nachzuholen. Besonders schwache Schüler waren dabei im Fokus der Freien Demokraten. Dem verpassten die Konstanzer Schulleiter eine Absage. Jürgen Kaz: „Wir sind gewohnt, auch mit schrägen Anfragen umzugehen.“

FDP enttäuscht: „Wir produzieren Bildungsverlierer“

Die FDP zeigte sich sehr enttäuscht. Dazu Ann-Veruschka Jurisch, die Erste Vorsitzende: „Dass jetzt alle Lehrer keine Zeit haben sollen, das leuchtet uns nicht ein.“ Es sei ja nicht darum gegangen, die Schulen täglich von Früh bis Spät offen zu halten. Sondern um eine gezielte Förderung schwacher Schüler. Es gebe so viele Kinder, die in Familien Probleme hätten, die technische Probleme hätten, denen es einfach nicht gut täte, zu Hause herumzuhängen.

Und Manfred Hensler, bildungspolitischer Sprecher der FDP, sagte: „Es gibt Kinder mit Motivationsproblemen, die seit zehn Wochen in den Seilen hängen. Wir produzieren Bildungsverlierer – und das wird uns irgendwann allen auf die Füße fallen.“

Mit der Notbetreuung können jetzt zumindest einige Eltern und Kinder während der Pfingstferien aufatmen. Und auch die Lehrer.