Und das ausgerechnet vor den Festtagen am Konstanzer Seeufer! Wenige Tage bevor die Besucher beim Seenachtfest und Stadtgartenfest feiern, hat ein unbekannter Täter versucht, in das Verkaufshäuschen des Riesenrads in der Hafenstraße einzubrechen.

Seenachtfest 2023 Auf zum Seenachtfest! Hier finden Sie alles Wissenswerte auf einen Blick Das könnte Sie auch interessieren

Im Zeitraum zwischen Dienstagabend, 8. August, 18 Uhr, und Mittwochmorgen, 10 Uhr, wollte die Person sich dort illegal bereichern. Wie die Polizei mitteilte, scheiterte der Einbrecher. Trotzdem müssen sich die Betreiber jetzt um die Reparatur der beschädigten Tür kümmern.

Der Einbrecher scheiterte an der Tür. Den Schaden haben die Betreiber aber trotzdem. | Bild: Oliver Hanser

Am Mittwoch begann in Konstanz das Seegartenfest, Höhepunkt am Samstag ist das Seenachtfest. Hinweise auf den unbekannten Täter und seinen Spuk unterm Riesenrad nimmt das Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer 07531 9952222 entgegen.