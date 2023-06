Wer früh morgens im Strandbad Horn spazieren geht, wird sich am Samstag gegen 5.30 Uhr wohl kräftig die Augen gerieben haben. Eigentlich kann man um diese Uhrzeit die Natur in vollen Zügen genießen, doch plötzlich sind da knapp 200 in Neoprenanzüge gekleidete und mit angezogener Schwimmbrille ausgestatteten Menschen, die sich ganz offensichtlich auf etwas vorbereiten.

Und das tun sie tatsächlich, denn am Samstag, 24. Juni, fand der jährliche Bodensee Open Water Cup zwischen Konstanz und Meersburg statt. Knapp 200 Starter waren dabei, die die Fünf-Kilometer-Strecke von Konstanz aus in Angriff nahmen.

Start im Strandbad Hörnle in Konstanz: Die Starter der Fünf-Kilometer-Distanz beim Bodensee Open Water gehen auf die Strecke. | Bild: Jäckle, Reiner

Zwei davon waren Maylin Traub, die für Sparta Konstanz mit dabei war, und ihre Freundin Jule Schulz, die bis im vergangenen Jahr auch in Konstanz gelebt hat, jetzt in Innsbruck wohnt und extra für das Rennen gekommen war.

„Ich war zum zweiten Mal dabei“, sagte Maylin Traub nachdem sie im Ziel im Frei- und Strandbad Meersburg angekommen war und fügt schmunzelnd dazu: „Es war einfach mal schön, eine so lange Strecke zu schwimmen, ohne eine einzige Wende machen zu müssen.“

Kurz nach sechs Uhr in der Früh wurden die Athleten von Organisator Patrick Boche auf die Strecke geschickt. Zu diesem Zeitpunkt war es schon hell, doch die Sonne ging gerade über Meersburg auf und tauchte den Bodensee in ein goldenes Meer. Zeit, um die Bildbuchstimmung zu genießen hatten die beiden Schwimmerinnen allerdings nicht.

Dem Sonnenaufgang entgegen: Das Starterfeld der Fünf-Kilometer-Strecke des Bodensee Open Water, das am Konstanzer Hörnle gestartet ist, schwimmt in Richtung Ziel Meersburg. | Bild: Jäckle, Reiner

„Die Wassertemperatur war echt perfekt“, sagte Jule Schulz. „Und die Bedingungen nahezu optimal.“ Die beiden nutzten das aus, obwohl es doch nicht ganz so leicht von der Hand ging. „Die Orientierung war tatsächlich schwieriger als gedacht“, bestätigt Maylin Traub. „Natürlich kennen wir Meersburg, aber durch die aufgehende Sonne waren wir extrem geblendet.“

Dennoch erreichten die beiden nach knapp 1:52 Stunden fast zeitgleich das Ziel und stiegen freudestrahlend aus dem Wasser und sagten unisono: „Wenn alles klappt, sind wir das nächste Jahr sicher wieder dabei.“

Maylin Traub und Jule Schulz kommen in Meersburg an Video: Jäckle, Reiner