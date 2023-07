Konstanz vor 2 Stunden

Spiele-Oscar für Tüftler vom Bodensee: Michael Palms „Dorfromantik“ wird Spiel des Jahres

In Berlin wurde das Spiel des Hegauers, der Läden in Konstanz und Friedrichshafen betreibt, zum „Spiel des Jahres 2023“ gewählt. „Dorfromantik“ findet seinen Ursprung in der Region.