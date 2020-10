Die Wohnprojekt-Genossenschaft will gemeinschaftliche Wohnformen schaffen: mit gemeinsam genutzten Räumen und Flächen für mehrere Generationen – und abseits des Wohnkapital-Markts, damit es faire Preise gibt. Nun hoffen die Initiatoren, dass die Stadt ihnen endlich grünes Licht für Flächen gibt, etwa auf den Christiani-Wiesen.

Es regnet in Strömen, die wenigen Passanten eilen am Infostand des Wohnprojekts Konstanz vorbei. „Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.“ Rilkes herbstliche Endzeitstimmung lastet heute über der Marktstätte, auf der sich an