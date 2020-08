Konstanz vor 2 Stunden

„Sonst läufst du in ein Messer“: Konstanzer Oberbürgermeister-Kandidat Luigi Pantisano geht gegen anonyme Gewaltandrohung vor

Der 41-Jährige wird per Brief an seine Konstanzer Büro-Adresse anonym beleidigt und bedroht. Es ist nicht das erste Mal, dass Luigi Pantisano Ziel anonymer Hass-Botschaften wird. Die Kriminalpolizei ermittelt nach seiner Anzeige wegen des Verdachts der Bedrohung.