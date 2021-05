Konstanz Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Sommerwetter in Konstanz schon wieder vorbei: Hier gibt es die schönsten Bilder und Videos vom Wochenende zum Träumen

Glitzerndes Wasser am Hafen, ein volles Strandbad, Bergpanorama in Litzelstetten und Spaß im Herosépark – am Samstag und Sonntag zeigte sich Konstanz im Licht der Sonne von seiner allerschönsten Seite