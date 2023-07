Das Publikum wartet schon gespannt vor der Bühne, bei Temperaturen um die 30 Grad und dem Bodensee im Hintergrund, als um 20 Uhr die ersten Töne von „Spirito Nel Buio“ erklingen. Der italienische Blues- und Rocksänger Zucchero kommt auf die Bühne – mit Weste und Hut, wie es sich für den Weltstar gehört.

„Vorrei vedere tutto il mondo in festa che accende spirito nel buio“, singt Zucchero – was so viel heißt wie „Ich möchte die ganze Welt feiern sehen, die den Geist im Dunkeln entzündet“. Das Publikum nahm die Einladung sehr ernst, es antwortete mit lautem Jubel und Applaus.

Mehr Platz durch kleineres Publikum

Im Rahmen der diesjährigen Sommerkonzerte spielte Zucchero ein Konzert seiner World Wild Tour am Samstag, 8. Juli, auf Klein Venedig – am Abend zuvor war bereits Rapper Cro aufgetreten. Die Sommerkonzerte bieten Platz für jeweils 8.500 Menschen, beim Zucchero-Konzert nahmen laut Veranstalter Kokon-Entertainment letztendlich etwa 6.500 Menschen teil. Während das Cro-Konzert schon vor Wochen ausverkauft war, konnten sich spätentschlossene Zucchero-Fans für 70 Euro noch Karten an der Abendkasse kaufen.

Sowohl der Veranstalter als auch das Publikum zeigen sich zufrieden mit der Organisation. Das liege auch daran, dass weniger Besucher da waren als zunächst geplant. „Es war wirklich angenehm, dass man bei der Hitze nicht so nah beieinander stehen mussten“, sagt Dieter Bös von Kokon Entertainment. Er ist für die Akquise von Künstlern für die Konzerte in der Umgebung zuständig.

Dieter Bös von Kokon Entertainment ist mit dem Verlauf des Sommerkonzerts zufrieden. | Bild: Oliver Hanser | SK-Archiv

Zucchero schon mehrmals in der Region

Der Region dürfte sich Zucchero inzwischen verbunden fühlen, Bös holte ihn schon vor Jahren zweimal auf das Lörracher Stimmenfestival. Am 15. Juli spielt er dort sogar zum dritten mal, das Konzert sei bereits ausverkauft. Mit Zucchero habe Bös schon einige Smalltalks geführt, erzählt er. „Mir ist besonders in Erinnerung geblieben, wie schön Zucchero auch vor 20 Jahren schon den Blick auf den See fand“, sagt Bös.

Der inzwischen 68-Jährige Zucchero gilt als Vater des italienischen Blues, Bös bezeichnet ihn als „Ausnahmekünstler“, denn seine rockige und gleichzeitig gefühlvolle Musik sei einzigartig. Zucchero heißt eigentlich Adelmo Fornaciari.

Sein Künstlername heißt übersetzt „Zucker“ und war einst nicht mehr als ein Spitzname, dem ihm seine Grundschullehrerin gab, erzählte Zucchero verschiedenen italienischen Medien. Damit er in Erinnerung bleibe, stellte sich Zucchero später bei verschiedenen Plattenfirmen mit eben dem Namen vor. So entstand der Name „Zucchero Fornaciari“.

Nie ohne seinen Hut

Das Markenzeichen des Sängers ist sein Hut – selten sieht man den Italiener ohne Kopfbedeckung auftreten. Und das Publikum in Klein Venedig tat es ihm nach: Immer wieder erblickte man in der Menge Menschen mit Hüten in verschiedenen Formen, Farben und Größen.

Das Publikum geht voll mit! Video: Hanser, Oliver

Die Stimmung auf dem Konzert war ausgelassen. Die Besucher tanzten und sangen im Chor, warfen auf Bitte des Sängers ihre Arme in die Luft und wiegten sich Arm in Arm zum Takt der Musik.

Zucchero spielte am Samstag die volle Bandbreite seiner Musik: Es waren Klassiker dabei wie „Baila“, „Vedo Nero“ oder „Diamante“, aber auch Lieder aus seinen neueren Alben. Über zwei Stunden sang und tanzte der 68-Jährige auf der Bühne. Und er bedankte sich immer wieder bei seinem Publikum – mal auf Italienisch mit einem „Grazie Costanza“, mal auf deutsch mit einem bemühten „Danke Konschtanz“.

„Man sieht Leute nach 30 Jahren wieder“

Zucchero brachte die Menschen zusammen – Junge und Alte, Konstanzer und Besucher sowie Menschen verschiedener Nationalitäten. Der Italiener Michele Tedesco lebt in der Schweiz und reiste extra für das Konzert nach Konstanz, Zuccheros Musik habe ihn sein Leben lang geprägt. Die Freude merkt man ihm und seinem Freund an – ausgelassen tanzten und sangen sie zu Zuccheros Musik.

Die Frage nach seinem Lieblingslied konnte Tedesco nicht beantworten. „Alle“, sagt er, „sie gehen schließlich alle um Liebe und Gott.“ Das letzte mal sei Tedesco vor 30 Jahren auf einem Zucchero Konzert gewesen. Das schönste für ihn: Auf dem Zucchero-Konzert in Klein Venedig habe er Menschen wieder getroffen, die er schon auf seinem letzten Konzert kennengelernt hatte.

Ein leuchtender Himmel, das Riesenrad und der Bodensee boten die perfekte Kulisse. | Bild: Sara Guglielmino

Die Fans verbinden viel mit Zuccheros Musik

Michaela Bühler reiste mit ihrer Freundin Angela Kreutter aus Spaichingen in der Nähe von Vilingen-Schwenningen für Zucchero nach Konstanz. Bühler sei oft in Italien und lerne seit kurzem sogar Italienisch – als sie von dem Konzert erfuhr, war also klar, dass sie hingehe.

Außerdem habe seine Musik eine besondere Bedeutung für sie: „Ich habe Zucchero ganz viel während meiner Schwangerschaft gehört“, sagt sie und lacht. Kreutter hingegen schätzt vor allem Zuccheros Musikstil. „Seine Stimme ist einfach einzigartig“, sagt sie.

Von links: Zucchero-Fans Angela Kreutter und Michaela Bühler aus Spaichingen. | Bild: Sara Guglielmino

Zucchero spielte mehrere Zugaben, zuletzt auch seinen Klassiker „Hey Man“ aus dem Jahr 1987, nachdem er sich ins Backstage verabschiedete. Zurück blieb ein glückliches Publikum, feierlaunige Fans und ein zufriedener Veranstalter. „Nach diesem Konzert haben die Konstanzer Zucchero noch mehr in ihr Herz geschlossen“, da ist sich Dieter Bös sicher.