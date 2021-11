Daten-Story Veröffentlicht am 19. November 2021

Voll, voller, Konstanz. Wo früher freie Fläche war, stehen heute fast überall Häuser. Wie kam es dazu? Wenn Sie durch diesen Artikel scrollen, können Sie dabei zusehen wie die inzwischen größte Stadt am See in den vergangenen 100 Jahren gewachsen ist. Unsere interaktive Karte zeigt Ihnen diese Entwicklung.

Bild: Gerhard Plessing

Wohnraum in Konstanz ist knapp und teuer. Viele Menschen sind auf der Suche nach einer Wohnung und gleichzeitig gibt es im Stadtgebiet nicht mehr allzu viel Platz für Neubauten. Dennoch soll in den kommenden Jahren Wohnraum durch den Laubenhof auf