Wer von Konstanz nach Friedrichshafen will, muss mit dem Zug um den Bodensee fahren oder mit der Autofähre nach Meersburg übersetzen. Beides dauert länger als die Fahrt mit dem Katamaran. 52 Minuten braucht er für die Strecke. Das ist seine Höchstgeschwindigkeit:

Allerdings ist der Katamaran in der Regel so schnell nicht unterwegs. Um Sprit zu sparen, fährt er schon seit einigen Jahren nur noch mit etwa 32 km/h über den See.

Geschwindigkeitsrekord bei 511 Kilometer in der Stunde

Am Geschwindigkeitsweltrekord auf dem Wasser kratzt der Katamaran damit nicht. Der Australier Ken Warby beschleunigte 1978 sein Motorboot auf unvorstellbare 511 Kilometer die Stunde. Wäre der Katamaran so schnell, würde die Fahrt zwischen Konstanz und Friedrichshafen nur wenige Minuten dauern. Das wäre schade bei der schönen Strecke.

Fahrgastrekord im August

Der Katamaran hält zwar keinen Geschwindigkeitsweltrekord, hat im August 2022 aber einen eigenen Rekord gebrochen. Mit 68.700 Fahrgästen war es der erfolgreichste Monat seit es den Katamaran gibt.

