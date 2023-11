Visual Story Veröffentlicht am 15. November 2023

Am Hafenareal blinken die Blaulichter, Sanitäter und Feuerwehrleute sind vor Ort – und paradoxerweise ist das Schwierigste an der Einsatzübung die große Zahl der Rettungskräfte. Wir zeigen Ihnen, was vor Ort passiert.

Die Rettungskräfte bringen Verletzte aus der Spiegelhalle. Eile ist geboten, denn im Notfall zählt jede Minute – und dieser wird hier geübt. | Bild: Hanser, Oliver