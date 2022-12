Angelika Bartsch steht am Eingang der Spiegelhalle, will schnell noch eine rauchen. Sie tut es mit Stil, benutzt eine Zigarettenspitze. Von hier aus geht‘s zum Konzil, aber zuvor präsentiert die Schauspielerin ihr neben der Halle geparktes Auto.

Der Kleinwagen ist vor kurzem erworben, gebraucht, sportlich und gekauft in Konstanz. Als einen Grund für die Investition gibt Angelika Bartsch den geplanten Weihnachtsbesuch bei der Mutter an. Diese wohnt in Heilbronn und bis dorthin ist es mit öffentlichen Verkehrsmitteln eine halbe Weltreise.

SÜDKURIER-Redakteur Torsten Lucht trifft sich im Vorfeld der Aufführungen in der Spiegelhalle mit der aus zahlreichen Verfilmungen bekannten Schauspielerin. | Bild: Hanser, Oliver

Es handelt sich um den ersten Akt einer Begegnung, bei dem es erst einmal ums Abtasten geht. Wer fragt, ist dabei im Vorteil – wie beim Schach, wenn Weiß mit den ersten Zügen die Strategie des Spiels und das Tempo festlegt. Von Vorteil kann außerdem sein, wenn man den Gegenspieler kennt. Bei Angelika Bartsch taugt das wenig.

Durchs Theater, vor allem aber durchs Fernsehen scheint sie allgegenwärtig – doch welche Rolle passt zu ihrem Leben?

Zweiter Akt: Ankunft im Konzil

Die Kulisse des Konzils ist ideal für die Vertrauensbildung. Geplaudert wird über die Geschichte des Hauses, seine Bedeutung für die Stadt und die heiße Debatte um die Unternehmensstrategie des neuen Pächters. Angelika Bartsch kennt das. In Hamburg, wo sie wohnt, und an den diversen Stationen ihres Lebens ist das nicht anders. Mag sein, dass die Provinz überall zuhause ist. Auf jeden Fall aber bleibt sich der Mensch unabhängig vom Ort gleich.

Deshalb auch hat sie keine Probleme mit dem angeblichen Renovierungsbedarf einer Theaterwohnung, die ihr für die Zeit ihres Engagements in Konstanz zur Verfügung steht. Man hatte Bedenken, sie dort einzuquartieren, aber ein Fleck an der Decke und dergleichen machen ihr nichts aus. Und an Weihnachten? Das Alleinsein? Die Antwort kommt prompt. Ob der Mann nicht zugehört habe? An Weihnachten besucht sie ihre Mutter.

Gut zuhören! Schauspielerin Angelika Bartsch im Gespräch mit Torsten Lucht, Leiter der SÜDKURIER-Lokalredaktion Konstanz. | Bild: Hanser, Oliver

Dritter Akt: Der Mensch hinter der Rolle

Es ist ein guter Zug, im Spiel herrscht jetzt Gleichstand – Angelika Bartsch legt die Rolle ab, wird Mensch. Einer von der Sorte, die es offensichtlich genau nimmt und direkt ist. Und sie hat alles im Blick. Nur kurz redet sie einmal mit einer Tischnachbarin, da bemerkt sie im Augenwinkel den Griff ihres Gesprächspartners nach dem bereits geleerten Wasserglas. Sie nimmt die in ihrer Reichweite stehende Flasche und reicht sie weiter. Überhaupt hat sie keine Probleme, mehrere Dinge parallel zu handhaben. Zum Beispiel Salat essen und sich nebenher unterhalten. Sagt es und lässt sich‘s schmecken.

Wie sie spricht, so denkt und handelt Angelika Bartsch. Einmal auf Augenhöhe, beginnt sie des Effekts halber an zu schwäbeln (“Do guck‘sch na“) und nimmt kein Blatt vor den Mund. Ob in der Branche nicht allerlei vom Glück abhänge? Was für Glück, kommt prompt die Gegenfrage. Gut, das Engagement in Konstanz beruhe auf dem Kontakt zur Theaterintendantin Karin Becker. Aber mit Glück habe das nichts zu tun, sondern mit Arbeit. Und Arbeit schafft Folgearbeit. Im normalen Leben nennt man es Fleiß.

Zur Person Angelika Bartsch (63) absolvierte die Schauspielschule in Bochum, sie spielte unter anderem am Düsseldorfer Schauspielhaus, an den Wuppertaler Bühnen, am Deutschen Nationaltheater Weimar, am Schauspielhaus Hamburg sowie am Schauspiel Frankfurt. Einem breiteren Publikum ist sie durch Verfilmungen für Kino und Fernsehen bekannt. Zu sehen ist sie beispielsweise in zahlreichen Tatort-Krimis und anderen Serien wie „Morden im Norden“ oder „Ein Fall für Zwei“. Sie wirkte ferner in Kino-Filmen wie „Rote Erde“ oder „Schlafes Bruder“ mit.

Von wegen auf Rosen gebettet: Angelika Bartsch setzt sich über den Berufsverband der Schauspieler (BFFS) für geordnete und wertschätzende Verhältnisse in der Branche ein. | Bild: Hanser, Oliver

Vierter Akt: Es ist was faul im Staate

Nur dass dieser Fleiß nicht mehr allzu viel gilt. Angelika Bartsch gehört zu den ersten Mitgliedern des Berufsverbands Schauspiel, der sich für die Interessen der Künstler einsetzt. Doch was überhaupt ist das für eine Rolle? Eine selbständige, freiberufliche oder doch abhängige Tätigkeit? Die 63-Jährige kämpft sich wie so viele in der Branche durch Formulare mit Höchstbemessungsgrenzen, kaum durchschaubaren Regelungen der Krankenkassen und Rückvergütungen zu unrecht eingeforderter Rentenzahlungen. Sie könnte sich in Rage reden, schauspielern muss sie dafür nicht.

Die Pandemie hat für sie den ganzen Irrsinn erst so richtig offenbart – etwa bei der Inanspruchnahme von Arbeitslosengeld. „Da kriege ich Plaque“, kommentiert Angelika Bartsch. Hinzu komme die Ökonomisierung des Berufs mit einer Festlegung von Gagen, bei der die Schauspieler sich mit einer kafkaesk-unpersönlichen Bürokratie konfrontiert sehen. Das Ganze bettet sie ein in den historischen Kontext mit der unter der Kohl-Regierung eingeführten Liberalisierung der Medienlandschaft. Ob sie nicht ein Stück darüber schreiben wolle? „Könnte ich“, sagt Angelika Bartsch, „aber wer will denn so was sehen?“

Fünfter Akt: Tot sind wir nicht

Das Gespräch ist filmreif. Nimmt man die Zigarettenspitze weg, scheint nichts Verstellung und keine Lüge nirgends. Die Kunst der Angelika Bartsch liegt exakt darin, dass sie echt ist. Die Fähigkeit zur Perspektive, die Empathie fürs Menschliche jenseits des Ichs scheint als Kern einer ursprünglicher Schauspielkunst auf. Das passt zum Stück, das es in der Konstanzer Spiegelhalle ab dem 16. Dezember zu sehen gibt.

Premiere am Freitag Die Krimikomödie „Tot sind wir nicht“ von Svenja Viola Bungarten wird in der Spiegelhalle in einer Inszenierung von Swen Lasse Awe am Freitag, 16. Dezember, um 20 Uhr erstmals gezeigt. Der Regisseur arbeitete unter anderem für das Thalia Theater Hamburg, das Theater Bielefeld und das Neue Theater Halle. Die Krimikomödie wird bis zum 21. Januar gespielt. Weitere Infos unter theaterkonstanz.de

Angelika Bartsch versetzt sich darin in die Haut einer von zwei älteren Frauen, die ihre Restlaufzeit verlängern wollen. Dafür brauchen sie Geld, weshalb das Duo die Medikamente des schwerkranken Mannes einer der beiden Frauen vertickt – doch der Mann stirbt und die Rezept-Quelle versiegt. Sie müssen sich also etwas einfallen lassen, wobei ihnen das Angebot eines Bestattungsunternehmens gerade recht kommt.

Der Titel des Stücks passt zum absurden Witz und seinem intellektuellen Anspruch: Tot sind wir nicht.