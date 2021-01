Andreas Kaltenbach und Matze Trempa spazieren Corona konform von einem Narren zum nächsten quer durch die Stadt – und eröffnen so die Fasnacht auf eine noch nie da gewesene Art und Weise. Ein ungewöhnlicher Umzug, über den man noch in vielen Jahren reden wird.

An Tagen wie diesen wird die Dimension der Ausgangsbeschränkung deutlich. Normalerweise sind am 6. Januar, dem Beginn der Fasnacht, viele Mäschgerle unterwegs. Das war in diesem Jahr anders. Corona und die Pandemie machten den Plänen einen Strich