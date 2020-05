Konstanz (as) Mit der Regalerie – Schatztruhe und Treffpunkt in einem – haben sich Monika Eich und Annette Mitzkat-Knöbl einen lang gehegten Traum erfüllt. Den kleinen Laden in Allmannsdorf verlassen die Kunden nur selten mit leeren Händen, denn die beiden Frauen bieten eine Vielfalt, bestehend aus Antiquitäten, Kunsthandwerk, Selbstgemachtem und Flohmarktartikeln jeglicher Art.

„Mein Großvater war Antiquitätenhändler in Biberach und mein Onkel hatte viele alte Schätze auf dem Dachboden“, erzählt Monika Eich und ihre Augen leuchten beim Gedanken an die vielen Raritäten. Um ihr Studium zu finanzieren, kaufte sie in Frankreich Antiquitäten ein und verkaufte diese wieder auf Flohmärkten in Deutschland. Ihre Freude an alten Sachen ist deutlich spürbar. Ihr Ziel war: „Wenn ich 60 Jahre alt bin, dann mache ich meinen eigenen Laden“, so Monika Eich. Ihre Freundin Annette Mitzkat-Knöbl ließ sich von der Leidenschaft für gut erhaltene, schöne Dingen mitreißen, und sie kamen auf die Idee, irgendwann einmal einen Scheunenverkauf zu machen.

Ihr Traum erfüllte sich dann schneller, als beide dachten. Die Buchhandlung in der Mainaustraße 178 schloss Ende vergangenen Jahres und der Vermieter suchte Nachfolger. Die Schließung der Buchhandlung bedauern Mitzkat-Knöbl und Monika Eich sehr, denn: „Es war ein echter Treffpunkt. Der fehlt uns so.“ Doch diese Lücke wollen sie mit der Regalerie, die sie ebenfalls als Treffpunkt etablieren möchten, schließen. Das Konzept stand rasch. Monika Eich ist vor Jahren in Holland auf diese Art Geschäft gestoßen, fand die Idee toll und wollte eine Regalerie in Konstanz etablieren. Im Geschäft werden lauter Regale aufgestellt. Unterschiedliche Anbieter können Regalflächen mieten. „Jeder Anbieter bekommt eine Liste mit Barcode versehenen Etiketten und macht selber die Preise für die Waren“, erläutert Monika Eich. Sie und ihre Kollegin geben die Artikel in die Kasse ein, sorgen für den Verkauf und die Anbieter können im Internet sehen, welche ihrer Waren verkauft wurden, um so rasch wie möglich weitere Produkte einstellen zu können.

Verschobene Eröffnung

So zumindest war der Plan. Doch dann kam Corona. Aus dem avisierten Eröffnungstermin 4. April mitsamt Eröffnungsfest wurde schon einmal nichts. „Es war richtig schlimm, dass es nicht losging“, so Annette Mitzkat-Knöbl. Bereits im März war alles fertig und die beiden Frauen hätten gerne losgelegt. Ihrem Vermieter sind die beiden sehr dankbar. Von sich aus habe er die Miete halbiert. Umso glücklicher waren die beiden, dass sie im Mai dann endlich ihr Geschäft aufmachen konnten. Mit Blick auf die Anbieter haben sie jedoch kurzerhand ihr Konzept angepasst, bis das Geschäft richtig angelaufen ist. Statt Regalmiete haben sie lediglich Provision für die verkaufte Ware verlangt. „Momentan stellen wir frei, ob sie Regalmiete zahlen oder uns Provision geben wollen“, so Eich.

Auf insgesamt 120 Quadratmetern bieten sie jetzt ein vielseitiges Spektrum an Nützlichem und Schönem, wobei der Fokus auf „nachhaltig und regional“ liege. Sie sind von den Werken der hiesigen Künstler – von Holzskulpturen und Filzhausschuhen über Portraits auf Pommes-Schalen bis hin zu „Leda und der Schwan“ von Peter Lenk – selbst begeistert. Gerade an Selbstgemachtem haben sie selbst ihre helle Freude, darunter handgestrickte Socken, welche eine ältere Dame macht, Damenoberbekleidung aus 100 Jahre altem Leinen sowie hausgemachtes Pesto. Das Sortiment reicht von Antiquitäten über Glas- und Porzellanwaren, Taschen, Schmuck, Bekleidung, Haushaltswaren bis hin zu Spielwaren.

Viele weitere Ideen

Monika Eich und Annette Mitzkat-Knöbl haben aber noch weitaus mehr vor, sobald die Corona-Krise einigermaßen überstanden ist und derartige Aktionen wieder gestattet sind. Monika Eich denkt zum Beispiel über Frauen-Abende nach. Für Hochzeiten seien mit Blumen umkränzte Bilderrahmen, in welche sich die Gäste stellten und hierin fotografieren lassen können, angesagt. Gemeinsam mit der Braut und deren Freundinnen würde sie solche Aktionen am Vorabend der Hochzeit gestalten wollen. Auch Lesungen in diesen Räumen, um ein wenig an die Buchladen-Tradition anzuknüpfen, wollen sie irgendwann anbieten. Wann das wieder gestattet sein wird, steht zwar noch in den Sternen, aber sicher ist: die zwei Unternehmerinnen Monika Eich und Annette Mitzkat-Knöbl haben jede Menge Ideen und stecken voller Elan und Tatkraft.