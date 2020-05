Konstanz – Glücklich ist Marc Schloßarek, dass er wieder seinen Matratzen-Lagerverkauf in der Sonnenbühlstraße 98 öffnen kann. Auf Matratzen hat sich Marc Schloßarek spezialisiert. Sein Geschäftskonzept hat sich auch in der Krise bewährt, denn „es rettet uns in der jetzigen Situation ein Stück weit“, sagt Schloßarek, der viel Freude an der Beratung der Kunden hat.

Zufall oder Fügung

Zu diesem Geschäftszweig ist er während seines Jurastudiums zufällig gekommen. Ein Kommilitone wollte sich eigentlich nur eine Matratze für den Eigenbedarf bestellen. Doch statt einer Matratze gab es eine Wagenladung, die er in einer Garage im Stockackerweg zum Verkauf anbot. Das war 1986. Jahre später suchte der Betreiber einen Nachfolger. „Ich war Anfang 30, gerade mit dem Jurastudium fertig und überlegte, was ich gut kann: Dastehen und reden“, schmunzelt Marc Schloßarek. Er machte sich selbständig als Konfliktmanager und Mediator und ist auch in der Lehre tätig.

Da kam das Angebot seines Bekannten, den Garagenverkauf weiterzuführen, das Schloßarek annahm und somit ein weiteres berufliches Standbein aufbaute.

Die zündende Idee

„Winter, Schneeregen, Heizpilz“, erinnert er sich an den Anfang zu Beginn der 2000er-Jahre in besagter Garage. Frierend habe er sich überlegt, was er besser machen könnte. „Wichtig war mir, dass es den Kunden und mir Spaß macht“, sagt Marc Schloßarek. Das heißt: Gute Qualität zu fairen Preisen. Und gute Preise erzielt man, wenn man Kosten spart. Schloßarek entschied sich, „Überflüssiges wegzulassen und möglichst kein Gigi“. Auch der Standort war wichtig. Innenstadtlage mit hohen Pachten kam für ihn nicht in Frage. Er entschied sich für einen großzügigen Kellerraum in der Sonnenbühlstraße 98, wo er im Jahr 2004 seinen Lagerverkauf, der trotz Verzichts auf Gigi atmosphärisch wirkt, einrichtete.

Konzept bewährt sich

„Und genau das rettet uns jetzt gerade“, so Schloßarek. Die „Delle im Umsatzverlauf“, etwa 70 Prozent Einbuße, „bringt uns nicht um“, da die Fixkosten relativ niedrig seien. Schwerer wiegen die Kosten für den Warenbestand, schließlich hat Schloßarek rund 100 Matratzen und ebenso viele Lattenroste auf Lager. „Wenn man vernünftig wirtschaftet, dann hat man Reserven für zwei Monate“, sagt er. Zudem hatte er das Glück, dass er auch in Zeiten des Lockdowns zumindest Matratzen und Lattenroste ausliefern oder zur Abholung bereitstellen konnte.

Das Zehren vom Vorhandenen

Glücklich und erleichtert ist Marc Schloßarek, dass er das Geschäft wieder öffnen kann, denn viel länger von den finanziellen Reserven zehren zu müssen, wäre auch für ihn schwierig geworden. „Im Moment lebe ich von den Reserven und bin froh, wenn das Zehren vom Vorhandenen aufhört“, bekennt er.

Beratung ist das A und O

„Außerdem mache ich mein Job gerne“, berichtet Schloßarek. Zumal das A und O in Sachen Matratzen die ehrliche und fundierte Beratung ist, stellt er fest. Und die kann er jetzt den Kunden wieder umfänglich angedeihen lassen. „Das Wichtigste ist, dass jeder seine individuell geeignete Matratze findet, damit er am Morgen fit und ausgeruht aufwacht“, so Schloßarek, der darauf hinweist: „Ich habe keinen Verkaufsdruck. Der Preis ist nicht entscheidend, vielmehr soll jeder die Matratze nehmen, die für ihn die beste ist.“

Marc Schloßarek heißt jetzt die Kunden im Matratzen-Lagerverkauf in der Sonnenbühlstraße willkommen, erfüllt sämtliche Auflagen in Sachen Hygiene und Desinfektion und achtet darauf, dass der Abstand gewahrt bleibt. Abstand sei nicht das Problem im mehr als 150 Quadratmeter großen Lagerverkauf, zumal „selten mehr als vier Leute gleichzeitig kommen“, meint er. Beratung und Probeliegen – all das ist jetzt wieder möglich.

Auswahl und Service

Wohlwissend, dass sich nicht jeder nach einem Probeliegen entscheiden kann, bietet Marc Schloßarek einen zusätzlichen Service. Interessenten hinterlegen 50 Euro und können ihre Wunschmatratze fünf Nächte lang testen. Bei Gefallen werden die 50 Euro dem Kaufpreis angerechnet. „So können Fehlkäufe vermieden werden“, stellt Schloßarek fest. Entscheidet sich der Interessent allerdings auch nach mehrmaligen Testversuchen nicht für einen Kauf, würde das Geld einbehalten. „Es gilt das Gebot der Fairness“, findet er, denn die Unentschlossenheit einzelner solle „nicht von anderen bezahlt werden“.

