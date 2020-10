Mitmachen ist angesagt, denn das Theater Konstanz gründet jetzt für alle Interessierten ab 16 Jahren das Stadtensemble. Jeder, der Lust hat, kann nicht nur auf Grundlage des Stücks „Hin und her“ des österreichisch-ungarischen Schriftstellers Ödön von Horváth die Geschichte rund um Grenzerfahrungen mitentwickeln, sondern auch unter professionellen Rahmenbedingungen schauspielerisch agieren.

Ziel ist, dass dieses Bürgertheater letztlich einen anspruchsvollen Theaterabend bietet, der „in unserem Repertoire laufen und mehrfach aufgeführt wird“, wie Intendantin Karin Becker ankündigt.

Alltagserfahrungen sollen mehr als nur einfließen

„Theater ist etwas wahnsinnig Kostbares“, stellt Karin Becker fest. „Wir leben in unserer Theaterwelt, bringen Stücke auf die Bühne und freuen uns, wenn sie Anklang finden. Aber ist das ausreichend?“, sinniert sie.

Sie berichtet von einem Mann, der sich nur mit Millionären umgebe, aber keine Ahnung habe, wie es anderen Menschen gehe. Der Blick über den Tellerrand fehlt. Über diesen zu blicken und intensiv hinzuschauen, wie es den Bürgern geht, sei immer die Intention der Theaterschaffenden.

Die Vorstellung des Projekts findet am Samstag, 10. Oktober, von 11 bis 12 Uhr statt. Workshops gibt es am Samstag, 10. Oktober, von 13 bis 17 Uhr sowie am Sonntag, 11. Oktober, von 11 bis 17 Uhr. Anmeldung und Information via E-Mail: Stadtensemble.Theater@konstanz.de

Um in noch direkteren Kontakt zu treten, vom Erfahrungsschatz der Bürger zu profitieren und ihnen gleichzeitig die Teilhabe an der Welt des professionellen Theaters zu ermöglichen, gründet Karin Becker mit ihrem Team jetzt das Stadtensemble.

Becker ist gespannt darauf, was die Teilnehmer – idealerweise aus allen Altersgruppen ab 16 Jahren – einbringen werden. Zumal Horváths Stoff quasi prädestiniert ist für die Grenzsituation Konstanz-Kreuzlingen. „Es gibt Menschen, die Grenzzäune noch von früher kennen“, so Becker, die sich fragt, was wohl in ihnen vorging, als in diesem Jahr Corona-bedingt die Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz wieder geschlossen wurde. „Und was denken junge Menschen, die Grenzzäune gar nicht mehr kennen?“

Neugierig auf die Antworten und die persönlichen Erlebnisse der Stadtensemble-Mitglieder sind auch Dramaturgin Doris Happl sowie die Regisseurinnen Anne-Stine Peters und Tanja Jäckel. Besonders neugierig ist Anne-Stine Peters, die gerade aus Berlin gekommen ist und „noch nie so weit südlich inszeniert“ hat. „Ich bin gespannt, was hier los ist.“

„Ich mag das Wort Laienschauspieler nicht“

Und: „Ich mag das Wort Laienschauspieler nicht“, stellt sie rundheraus fest. „Okay, sie haben nicht dieselbe Ausbildung, aber das ist zugleich auch ihre Stärke. Sie wissen nicht, wie es funktioniert. Und gerade weil sie out of the box denken und handeln, schenken sie so viel Energie und Geschichten.“

„Hin und Her“ sei „ein verrücktes Stück, das sich hier in Konstanz und Kreuzlingen evident aufdrängt“, findet Doris Happl. „1934 wurde es in Zürich uraufgeführt. Es ist eine Posse, die auf einer Brücke zwischen zwei Staaten spielt.“ Protagonist Ferdinand Havlicek wurde aus der Stadt, in der er lange gelebt hat, ausgewiesen.

Zurück kann er nicht, wird aber auch nicht in das andere Land hineingelassen. „Keiner will ihn“, so Happl. Dann gibt es noch Zöllner, Liebes- und natürlich Schmugglergeschichten und vieles mehr. „Ein tolles Thema für Konstanz“, sagt Happl.

Proben in geschützter Atmosphäre, aber unter professionellen Bedingungen

Die Proben – mit Corona-Vorsichtsmaßnahmen – werden in „einer geschützten Atmosphäre“, aber unter professionellen Bedingungen stattfinden. Darauf legt Tanja Jäckel, Tanz- und Theaterpädagogin und Regisseurin am Jungen Theater, Wert. Wichtig ist dem Profi-Team auch, dass die Stadtensemble-Mitglieder bei allen Proben präsent sind.

Und das wird durchaus zeitaufwändig. Einmal im Monat wird von Mittwoch bis Freitag jeden Abend und zusätzlich noch Samstag und Sonntag ganztägig geprobt. Dazu kommen noch die Endproben kurz vor der Premiere, welche im April 2021 stattfinden wird. „Zusammengerechnet sind das fünf Probenwochen plus Endproben“, wie Anne-Stine Peters formuliert und pointiert resümiert: „Das ist die Zeit für eine ganz normale Produktion – nur aufgeteilt.“