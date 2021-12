Konstanz vor 1 Stunde

Sie tun den Ärmsten etwas Gutes: Der Sozialdienst katholischer Männer hilft Menschen mit Überbrückungshilfen – SÜDKURIER-Leser können dabei mithelfen

Der Sozialdienst katholischer Männer (SkM) unterhält einen Topf, aus dem er Überbrückungshilfen leistet und Beeinträchtigen auch mal etwas finanziert, was der Sozialhilfesatz so nicht vorsieht – wie etwa einen Weihnachtskalender, Winterschuhe, eine Massage oder den Besuch in einem Café.