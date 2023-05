Konstanz vor 1 Stunde

Sie kritisieren Lohnverzicht und skandalöse Bedingungen: Aktuelle Ängste am Tag der Arbeit

Knapp 200 Bürger schließen sich der Maifeier der Gewerkschaften in Konstanz an. Nicht zufällig stoppt der Protestzug bei Karstadt. Auch die „skandalösen Arbeitsbedingungen“ in der Wissenschaft sorgen für Kritik.