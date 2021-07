Konstanz vor 1 Stunde

Sie ist wieder da! Am Sternenplatz steht nach der Sanierung nun wieder eine Uhr

Beim Warten auf den Bus oder an der roten Ampel wurde meist ein Blick auf die Uhr am Sternenplatz geworfen. Doch mit der Sanierung verschwand diese. Viele Konstanzer haben sich gefragt, wo denn die ihnen so vertraute Uhr ist und wann diese wieder aufgestellt wird? Nun die gute Nachricht: Das Warten hat ein Ende – jedenfalls das Warten auf die Uhr.