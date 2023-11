„Für mich ist das eine Selbstverständlichkeit,“ sagt der 71-Jährige Erich Hinninger. Er spendete vor fast 50 Jahren zum ersten Mal sein Blut und hat seither weitere 156 Termine wahrgenommen. Auch Franziskus Paul ist seit fast einem halben Jahrhundert regelmäßig dabei. Er ging aus Neugierde im Alter von 18 Jahren zum ersten Mal zur Blutspende. 185 weitere folgten seitdem. Die erste Spende war für beide auch die Möglichkeit, ihre Blutgruppe in Erfahrung zu bringen, denn diese kannten sie davor nicht.

Der Blutspendeausweis von Erich Hinninger. Hier ist auch seine erste Blutspende vom 10. März 1975 dokumentiert. | Bild: Jeronimo Hillgruber

Für diese Anzahl an Spenden werden sie am Samstag, 25. November, in Stuttgart in der Pheonixhalle für ihr außergewöhnliches Engagement geehrt. Bei dieser Ehrung erhalten sie eine Ehrennadel, die von Manfred Luca, dem baden-württembergischen Minister für Soziales, Gesundheit und Integration, überreicht wird. Die beiden freuen sich auf den Termin in der Landeshauptstadt. Dies zeige, wie sehr eine solche ehrenamtliche Tätigkeit gewürdigt wird, sind sich die Konstanzer einig.

Auch der Spender hat Vorteile

Seit 2023 ist dem Blutspenden auch keine Altersgrenze mehr gesetzt. Ob man fähig zum Spenden ist, hängt lediglich vom eigenen körperlichen Zustand ab. So möchte Hinninger solange weitermachen, wie sein Körper es zulässt, während Paul ein klares Ziele hat: Für ihn sind die 200 Spenden in greifbarer Nähe. Das möchte er nach eigener Aussage „auf jeden Fall“ erreichen.

Was sind die positive Aspekte des Blutspendens? Neben der regelmäßigen Kontrolle wichtiger Vitalwerte wird das Blut nach jeder Spende auf bestimmte Krankheitserreger getestet. Darüber hinaus wirkt sich eine Blutspende positiv auf den Blutdruck aus.

„Für mich ist das eine Selbstverständlichkeit“, sagt der 71-jährige Erich Hinninger über das Spenden von Blut. Er wird am Samstag für 150 Spenden geehrt. | Bild: Jeronimo Hillgruber

Franziskus Paul (64) möchte die 200 Blutspenden „auf jeden Fall“ erreichen. Er wird am Samstag für 175 Spenden geehrt. | Bild: Jeronimo Hillgruber

Probleme hatte Erich Hinninger im Zusammenhang mit den Blutspenden noch nicht. Franziskus Paul hat allerdings auch schon unschönere Erfahrungen gemacht. Diese seien aber selbst verschuldet gewesen, sagt er. So habe bei seiner ersten und seiner 87. Spende der Kreislauf nicht mitgespielt. Das könne passieren, wenn man sich nicht richtig auf eine Blutspende vorbereitet. Viel Wasser trinken und keinen leeren Magen haben, so lauten die Ratschläge.

Da das Spenden von Blut ehrenamtlich erfolgt, gibt es keinerlei Bezahlung für einen Blutspender. Dafür gibt es aber nach jeder Spende einen Gutschein für ein Essen. Früher, sagt Franziskus Paul, war das noch anders. „Da gab es oft noch ein großes gemeinsames Essen nach einer Spende. Heute geht jeder alleine nach Hause zum Essen.“

Dazu habe die Corona-Pandemie beigetragen. Jedoch sind sich Hinninger und Paul einig, dass sich durch die vergangenen Jahre auch vieles beim Blutspenden verbessert hat. So werden Blutspende-Termine seit Corona online vergeben und es gibt keinen heftigen Ansturm zu Stoßzeiten. Das befürworten die beiden.

Jede Spende zählt

„Wir freuen uns über jeden Blutspender, aber können nicht jeden zulassen“, sagt Eberhard Weck, Pressesprecher vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) Blutspendedienst Baden-Württemberg und Hessen, dem SÜDKURIER. Gesetzlich gebe es nur zwei Vorschriften: Ein Spender muss mindestens 18 Jahre alt sein und ein Mindestgewicht von 50 Kilogramm vorweisen.

Es gibt aber auch Gründe für eine Ablehnung. Ein Hauptgrund sei, dass durch die Blutentnahme die Gesundheit des Spenders gefährdet werden könnte.

So läuft die Blutspende ab Vorab muss beim Deutschen Roten Kreuz eine Reservierung zu einem Blutspende-Termin online gemacht werden. Ob man als Spender geeignet ist, kann schon vorab online geprüft werden. Zu Beginn der Blutspende wird man als Spender registriert. Das beinhaltet die Aufnahme der persönlichen Informationen und das Ausfüllen eines Fragebogens, in dem relevante Informationen abgefragt werden. Nach der Registrierung untersucht ein medizinisches Fachpersonal den Spender. Hierbei werden Blutdruck, Puls und Hämoglobinwert gemessen. Diese Untersuchung entscheidet, ob dieser körperlich fit genug ist. Anschließend kommt dann schon die Blutentnahme; bei ihr werden in der Regel innerhalb von zehn Minuten 500 Milliliter entnommen. Sobald die Entnahme beendet ist, folgt noch eine kleine Ruhepause auf der Liege. Danach ist die Spende auch schon geschafft. Meist braucht eine solche Blutspende 45 bis 60 Minuten.

„Wir freuen uns über jeden Blutspender, aber können nicht jeden zulassen“, sagt Eberhard Weck, Pressesprecher vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) Blutspendedienst Baden-Württemberg und Hessen. | Bild: DRK

Das sind aber nicht die einzigen Gründe, weshalb das Spenden untersagt werden kann. Wer in einem anderen Land, wie beispielsweise Indien oder dem afrikanischen Kontinent, aufgewachsen ist, könnte abgelehnt werden. Warum das? Da es dort noch Krankheiten gibt, welche nichtso leicht erkennbar sind.

Eberhard Weck ist jedoch überzeugt davon, dass sich diese Situation in den nächsten Jahren verbessern wird. So entgehen dem DRK nämlich einige Spender, welche bei einem täglichen Bedarf von 2000 Spenden doch zuweilen hilfreich wären.

(Symbolbild) Es wird ein kleiner Tropfen Blut entnommen, um den Hämoglobinwert (eisenhaltige Proteine im Blut) zu überprüfen. | Bild: Hanser, Oliver | SK-Archiv

Der Bedarf an Blut ist dennoch prinzipiell immer gedeckt, obwohl es heutzutage wesentlich weniger Spender gibt, als noch vor zehn Jahren. Wie ist das möglich? Das liegt daran, dass der Bedarf gesunken ist. Eberhard Weck meint: „Es gibt weniger Blutspenden, weil das Blut in Gesundheitseinrichtungen besser gemanagt wird.“

Dennoch ist wichtig, dass täglich neues Blut gespendet wird. Nach einer Blutspende wird das gespendete Blut unterteilt in drei Blutarten: das Vollblut, welches bis zu 40 Tagen haltbar ist, das Blutplasma, welches eingefroren bis zu zwei Jahren haltbar ist und die Thrombozyten, welche lediglich zwei Tage haltbar gemacht werden können. Thrombozyten sind zirkulierende Zellfragmente, die für die Blutgerinnung zuständig sind. Somit kann aus einer Blutspende drei Menschen unterschiedlich geholfen werden.

Im Jahr 2023 gab es in Konstanz bereits 1000 Erstspender. Für Erich Hinninger und Franziskus Paul ist es immer ein schönes Erlebnis, wenn sie Erstspender bei Blutspendeterminen treffen. Oft sind es die jüngeren Menschen, die sich zum Blutspenden wagen. Hinninger meint deshalb aber auch: „Jeder sollte den Mut haben, hinzugehen und es einfach mal zu probieren“, denn: Blutspenden rettet Leben.