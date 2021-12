Eine Frau flieht von ihrem gewalttätigen Mann. Doch dieser hat schnell das gemeinsame Konto sperren lassen. Es fehlt das Geld für eine Fahrkarte zum sicheren Ort, es fehlen die Mittel für Babywindeln und für das Essen.

Die Initiative Der Verein Frauen helfen Frauen in Not unterstützt Frauen, die häusliche Gewalt erleben oder daraus fliehen. Dazu kommt die Gewalt im Netz, oft ausgeübt durch Ex-Partner. Die digitale Gewalt nimmt nach Angaben der Initiative zu. Im Jahr 2020 machten Verfolgung und Belästigung elf Prozent der Fälle aus, die beim Verein landeten. Die Mitwirkenden Die Psychologin Claudia Nicolay engagiert sich seit 16 Jahren für Frauen helfen Frauen in Not. Sie sagt, für sie sei es ein Antrieb gewesen, Frauen Möglichkeiten zu eröffnen, ein Leben ohne Gewalt zu führen. Gewalt ist ein „No go“, sagt die Kollegin Tülin Kabakli. Die Psychotherapeutin berichtet, sie arbeite mit Frauen daran, sie zu stärken, und Handlungsmuster zu lösen.

Der Konstanzer Verein Frauen helfen Frauen in Not springt in solchen Fällen mit einem durch Spenden gefütterten Fonds ein. Er leistet Überbrückungshilfen, bis bei den Behörden alles geregelt ist.

Manchmal verschafft er Frauen und deren Kindern auch ein paar schöne Stunden in einem Freizeitpark oder auf der Insel Mainau. Beide sollen mal entspannen können und auf andere Gedenken kommen. Der Spenden-Fonds ermöglicht auch fürs Kind ein Geschenk zu Weihnachten, warme Schuhe oder einen Anorak.

Die Täter seien oft schnell dabei, eine gepeinigte Frau vom Geld abzuschneiden, berichtet die Psychologin Claudia Nicolay. Sie gehört mit ihren Kolleginnen Tülin Kabakli und Lisa Angulo zu den Beraterinnen beim Verein Frauen helfen Frauen in Not. Über 1200 Mal im Jahr sind sie für Frauen aktiv, die sich bedrängt oder bedroht fühlen oder vom eigenen Mann geschlagen werden.

Der Spendenzweck Der Verein Frauen helfen Frauen in Not unterhält einen Fonds, aus dem er Überbrückungshilfen zahlt, etwa für Lebensnotwendiges, Fahrkarten oder rechtlichen Beistand. Manchmal ermöglicht er Frauen und ihren Kindern auch ein schönes gemeinsames Erlebnis. Die Kontoverbindung IBAN: DE08 6905 0001 0000 0687 59

Stichwort: SÜDKURIER

Manchmal hätten die Männer die Kontrolle auch über staatliche Leistungen für die Kinder. Dies alles habe in der Regel keine rechtliche Grundlage, doch bis das geklärt sei, dauere es. Deshalb sei es wichtig, dass der Verein aus dem Fonds Soforthilfen leisten könne, sagt Claudia Nicolay.

Sie berichtet weiter: In der Corona-Zeit hätten viele Männer ihren Frust über Kurzarbeit oder Jobverlust an ihren Frauen ausgelassen. Bei einer Trennung vom Partner würden Frauen gern im Netz schlecht gemacht. Viele Männer bedrängten eine Frau. Dazu zähle auch, wenn der Mann immer wieder Präsente vor die Tür legt, obwohl die Frau klar gesagt hat, dass sie keinen Kontakt mehr wolle.

Warum ich die Initiative unterstütze

Ute Uhr will gerne etwas abgeben. | Bild: Claudia Rindt

Ute Uhr spendet gern für Frauen helfen Frauen in Not. Die 51-Jährige sagt, sie habe es im Leben so gut getroffen, dass sie gern etwas abgebe. Sie engagiere sich für internationale und regionale Projekte. Vor Ort mache sie gern etwas für die Frauen und Kinder, die in direkter Nachbarschaft von häuslicher Gewalt betroffen sind. Allein die Vorstellung, was hinter manchen Haustüren passiere, sei für sie schlimm. Sie selbst, so berichtet sie, sei in ihrer Jugend einmal von einem Mann gewürgt worden. Doch sie habe sich befreien können und genügend innere Stärke gehabt, den Gewalttäter in die Wüste zu schicken. Doch dazu sei nicht jede Frau in der Lage. Sie sei in einer Familie aufgewachsen, die ihr den nötigen Halt gab, und sie habe mit einem „tollen“ Mann eine eigene Familie gründen können, zudem habe sie habe viel Kampfsport gemacht, Taekwondo und Karate. Nicht jeder habe im Leben so viel Glück wie sie. Sie gebe gern etwas ab.