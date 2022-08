Hat er was gegen den Besitzer oder Autos allgemein? Ein Unbekannter hat am Dienstag, 30. August, gegen 20.20 Uhr ein Auto auf der Wollmatinger Straße in der Nähe des Zähringerplatzes mutwillig beschädigt.

Wie die Polizei mitteilt, trat oder schlug er auf den auf Höhe der Hausnummer 15 geparkten roten Honda Jazz ein. Dabei beschädigte der Randalierer, der laut Zeugen eine kurze Hose und ein weißes T-Shirt trug, sowohl einen Seitenspiegel als auch eine Seitenscheibe des Hondas.

Den Schaden gibt die Polizei mit mehreren hundert Euro an. Zeugen der Sachbeschädigung sollen sich beim Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer (07531) 995-0 melden.