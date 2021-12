von Sara Guglielmino

Auf der Treppe vor dem P-Club in der Konstanzer Innenstadt sammelten sich die Menschen in einer langen Schlange. Nein, es gab keine Booster-Impfungen – vielmehr waren an diesem Donnerstag Mitte November ungefähr 300 junge Menschen gekommen, um ein (oder mehrere) Bierchen für das Weltklima zu trinken. Organisiert hatten die Feier der 23-jährige Jonas Krüger und der 24-jährige Tim Wehrle – Gründer der Biermarke Baumkrone.

Bereits im Sommer 2019 hatten die Konstanzer ihr Unternehmen gegründet. Ihren Slogan „Ein Bier, ein Baum“ ließen sie sich schützen. Und tatsächlich: Für jedes verkaufte Bier soll ein Baum gepflanzt werden.

55.000 Bäume in Madagaskar gepflanzt

Dazu spenden Wehrle und Krüger zehn Cent pro Flasche an die nicht-kommerzielle Organisation Eden Reforestation Projects, welche die Aufforstung übernimmt. Bisher konnten die Konstanzer damit 55.000 Bäume in Madagaskar pflanzen lassen. Für jedes auf der Party im P-Club verkaufte Baumkrone-Bier sollten drei dazukommen, für jedes weitere Getränk zwei: Rund 2500 Bäume sind es am Ende geworden.

Kritik an Pflanzungen Die Aufforstung in Afrika als Mittel gegen den Klimawandel ist nicht unumstritten. Kritiker verweisen unter anderem auf ökologische Augenwischerei, da auf der einen Seite aufgeforstet, auf der anderen aber weiter großflächig gerodet würde, sowie auf Studien, nach denen Bäume in warmen Klimaverhältnissen früher sterben. Das von ihnen gespeicherte Treibhausgas CO2 werde folglich schneller wieder freigesetzt. Die Aufforstungsorganisation Eden Reforestation Projects veröffentlicht dagegen auf Youtube Videos von den Vorzügen der Pflanzungen. So würden die Bäume nach einigen Jahre selbst Setzlinge produzieren und somit der Natur helfen.

Wehrle und Krüger arbeiten mit der Konstanzer Brauerei Ruppaner zusammen, die ihnen das Bier abfüllt und es für sie lagert. Die Etiketten hat Wehrle selbst entworfen. Wie vielen anderen Unternehmern machte die Corona-Pandemie allerdings auch den Baumkrone-Gründern einen Strich durch die Rechnung. Ihre Marke war erst einige Monate alt, als die Bars und Clubs zum ersten Mal schließen mussten.

Lokale Gastronomie und Märkte machen mit

Wehrle und Krüger reagierten und führten einen Lieferdienst für ihr Bier ein, der bis heute aktiv ist. Bereits seit dem vergangenen Winter ist das Baumkrone-Bier im Edeka Baur zu kaufen. Mittlerweile findet man es auch in den Kaufland-Filialen in Konstanz, Radolfzell und Überlingen. Auch mehrere Konstanzer Bars sind mit im Boot, etwa die Einstein Bar, deren Besitzer die beiden jungen Männer kontaktierte, als er 2019 eröffnete.

Mit Ruppaner sind noch weitere Sorten, beispielsweise ein Helles, geplant. „Jetzt wo die Bars wieder offen sind und wir mehr verkaufen können, macht es Sinn, eine zweite Sorte auf den Markt zu bringen“, sagt Krüger. Spätestens im kommenden Sommer wollen die Unternehmer dann mit weiteren ein bis zwei Brauereien kooperieren.

Sänger Max Giesinger hat schon mal probiert

In der Einstein Bar haben die Konstanzer im August auch zufällig den deutschlandweit bekannten Sänger Max Giesinger getroffen, der zuvor ein Konzert in der Stadt gegeben hatte. Sie seien ins Gespräch über Baumkrone gekommen, und der Sänger habe schließlich sogar eins probiert. „Ihm hat‘s geschmeckt, und er fand die Idee hinter dem Bier cool“, erzählt Wehrle.