Ein kurzer Plausch mit den Kollegen, die Schüler zum Unterricht begrüßen, die Klassengemeinschaft erleben – das fehlt derzeit an der Stephansschule in Konstanz. Und das fehlt auch den Lehrern Julia Winter und Marcus Göbeler. Ihnen macht es zu schaffen, dass sie ihre Schüler momentan hauptsächlich nur über einen Bildschirm sehen können. Doch nicht nur das beschäftigt sie derzeit. Denn auch der Fernunterricht birgt eine Menge Herausforderungen.

Nur ungern erinnern sich die Lehrer Julia Winter und Marcus Göbeler zurück an jenen Tag, an dem sie erfahren haben, dass von nun an die Schulen auf unbestimmte Zeit geschlossen sein werden. Wegen eines Virus, das uns noch heute täglich begleitet.